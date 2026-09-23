Kdo převezme Tesco v Česku? Zájem má majitel Lidlu i Albertu, píší FT
České prodejny Teska by mohly změnit majitele. O středoevropské aktivity britského řetězce se podle Financial Times zajímají skupina Schwarz, která vlastní Lidl a Kaufland, i provozovatel Albertu Ahold Delhaize. Mezi možnými kupci je také polská Biedronka. České a slovenské podnikání chce Tesco podle listu prodávat odděleně od maďarského.
Na českém maloobchodním trhu se rýsuje významná změna. O zdejší podnikání Teska by se mohli ucházet jeho přímí konkurenti. Podle zdrojů britského deníku Financial Times (FT) projevily zájem o středoevropské aktivity řetězce společnosti Schwarz Gruppe, Ahold Delhaize a Biedronka.
List už v červenci informoval, že Tesco zvažuje odchod z České republiky, Slovenska a Maďarska. Nyní přináší jména potenciálních kupců. Na přípravě prodeje podle něj britská společnost spolupracuje s poradci z bank Goldman Sachs a Citi.
Ve hře jsou majitelé Lidlu, Kauflandu i Albertu
Pro české zákazníky jsou dva ze zájemců dobře známí. Německá Schwarz Gruppe vlastní Lidl a Kaufland, nizozemská Ahold Delhaize v tuzemsku provozuje prodejny Albert. Případné převzetí českých aktivit Teska by tak některému z těchto hráčů umožnilo posílit své zdejší působení.
Třetím zájemcem je polský diskontní řetězec Biedronka, který patří portugalské maloobchodní skupině Jerónimo Martins. Ten loni vstoupil na Slovensko, kde již působí také Lidl.
Britský maloobchodní řetězec Tesco prověřuje možnost prodeje svých aktivit v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, uvedl deník Financial Times. Skupina by se tím po třech desetiletích zahraniční expanze ještě výrazněji soustředila na domácí britský trh. Ve střední Evropě zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, z toho více než deset tisíc v Česku.
Tesco zvažuje odchod z Česka. Britský řetězec může prodat celý středoevropský byznys
Zprávy z firem
Britský maloobchodní řetězec Tesco prověřuje možnost prodeje svých aktivit v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, uvedl deník Financial Times. Skupina by se tím po třech desetiletích zahraniční expanze ještě výrazněji soustředila na domácí britský trh. Ve střední Evropě zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, z toho více než deset tisíc v Česku.
Zpráva FT zatím neříká, kdo by mohl získat jednotlivé části podnikání. České a slovenské aktivity však Tesco podle listu plánuje prodat odděleně od maďarských, u nichž se očekává složitější průběh transakce.
Stovky obchodů, ale tlak na zisk
Tesco ve střední Evropě provozuje celkem 561 obchodů a čelí rostoucí konkurenci. Jeho divize pro kontinentální Evropu loni vykázala tržby 4,5 miliardy liber, tedy přibližně 128 miliard korun. Upravený provozní zisk ovšem dosáhl pouze 115 milionů liber.
Pro srovnání: celá skupina Tesco utržila 66,6 miliardy liber. Středoevropské podnikání tak tvoří menší část jejích tržeb, zároveň ale představuje poslední rozsáhlou obchodní činnost firmy mimo Británii a Irsko.
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Na českém i slovenském trhu působí Tesco od roku 1996. Případný prodej by tak přišel po třech desetiletích jeho přítomnosti v obou zemích.
Maďarský prodej komplikují regulace a daně
Zvláštní překážky čekají případnou transakci v Maďarsku. Tamní podnikání Teska zatížila cenová regulace a zvláštní daně zavedené předchozí vládou Viktora Orbána. Opatření tvrdě zasáhla zejména maloobchodníky se zahraničními vlastníky. Cenová regulace podle zprávy zůstává v platnosti i za nynějšího premiéra Pétera Magyara.
Právě v Maďarsku přitom Tesco v roce 1995 zahájilo svou expanzi do kontinentální Evropy. O rok později následovaly Česko a Slovensko.
Další krok v ústupu ze zahraničí
Prodej středoevropských aktivit by navázal na dřívější omezování zahraničního podnikání britského řetězce. Tesco přestalo budovat své mezinárodní obchodní impérium po účetním skandálu na domácím trhu v roce 2014. Následně prodalo podniky v Jižní Koreji, Thajsku a Malajsii.
Společnost založená v roce 1919 je největším britským řetězcem supermarketů. Případným odchodem ze střední Evropy by své podnikání ještě výrazněji soustředila na Británii a Irsko.
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