Objem obchodů s kryptoměnami v Česku meziročně vzrostl na 300 milionů

Objem obchodů s kryptoměnami v Česku v listopadu vzrostl meziročně o polovinu na 300 milionů korun. Byl tak zhruba stejný jako v říjnu. Důvodem meziročního nárůstu je nízká srovnávací základna z loňského listopadu, kdy se bitcoin výrazně propadl. Celkově se za 11 měsíců v Česku zobchodovaly kryptoměny za 3,45 miliardy korun, meziročně téměř o pět procent více, uvádí obchodník Bit.plus.

„Na začátku listopadu pokračovalo výrazné oživení. Důvodem byl i nadále především slibný vývoj kolem bitcoinového fondu. Na konci měsíce nastal mírný útlum, kdy investoři čekali na další impulz. Ten přišel až na začátku prosince, kdy cena prolomila hranici 40 tisíc dolarů (zhruba 901 tisíc korun),“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Oproti předchozím měsícům byl podle investičního manažera Wood&Company Tomáše Kacerovského rozdíl v tom, že ethereum překonalo svou výkonností bitcoin o přibližně pět procent. „To by mohlo naznačovat, že ačkoliv je bitcoin poháněn potenciálně velmi pozitivními zprávami, a to rozhodnutím o schválení či neschválení bitcoinových ETF fondů (fondů obchodovaných na burze) v lednu, je tento narativ již lehce vyčerpaný a začala postupná rotace do etherea a další kryptoměn,“ dodal.

Celý listopad se podle ředitele firmy 2Bminer Jakuba Hlavenky nesl ve velmi pozitivním duchu. „Je vidět, že nálada investorů je stále více zaměřená na investice do krypta. Ukazuje to i kauza Binance, v rámci níž jde o praní špinavých peněz, bankovní podvod nebo porušování zákonů USA o cenných papírech. Ještě v nedávné minulosti by tyto problémy vedly k propadu trhu a několikaměsíčnímu poklesu bitcoinu. Nyní přitom bitcoin posílil. Je tak vidět, že tyto informace investory již moc netrápí,“ uvedl Hlavenka. Podle něj zároveň vzrostl i zájem o nákup strojů na těžbu kryptoměn.

Do konce roku může bitcoin podle analytika Purple Trading Petra Lajska vystoupat i ke hranici 50 tisíc dolarů (asi 1,13 milionu korun) a po schválení prvního ETF to může být ještě výše. „V příštím roce pak bitcoinu bude hrát do karet nejen ETF a pád úrokových sazeb, v dubnu totiž navíc očekáváme další halving. Volně přeloženo to znamená, že odměna pro těžaře bude poloviční. Tento fenomén nastává každé čtyři roky a aktuálně vychází na konec dubna 2024. V historii měl bitcoin tendenci několik měsíců po halvingu vytvářet historická maxima. Cíl 100 tisíc dolarů v příštím roce tak nemusí být nereálný,“ dodal Lajsek.

Cena bitcoinu se během listopadu zvýšila o 6,5 procenta procent na více než 37 700 tisíc (zhruba 850 tisíc korun). Meziročně to znamená růst o 120 procent.