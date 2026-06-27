Zakázaná AI se může vrátit. Anthropic čeká na verdikt Pentagonu
Americká vláda by podle serveru Axios mohla brzy firmě Anthropic povolit obnovení přístupu k pokročilému jazykovému modelu Fable 5. Ten je kvůli bezpečnostním obavám nedostupný už 15 dní. Konečné slovo ale mají Pentagon a Národní bezpečnostní agentura.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by brzy mohla firmě Anthropic povolit obnovu přístupu k pokročilému jazykovému modelu Fable 5. Ten je nedostupný již 15 dní kvůli bezpečnostním obavám vlády. Přístup by mohl být obnoven příští týden, uvedl server Axios s odvoláním na informované zdroje. Ministerstvo obchodu již v pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5.
Ministerstvo mluví o pokroku
Ministr obchodu Howard Lutnick v dopise firmě uvedl, že společnost spolupracovala s vládou na řešení rizik spojených s oběma modely a dosáhla v tomto ohledu výrazného pokroku.
Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.
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Názory
Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.
Konečné slovo ale budou mít Pentagon a Národní bezpečnostní agentura (NSA), jejichž souhlas je nutný pro plné obnovení přístupu k Fable 5. Výsledek tak podle serveru zůstává nejistý, přestože ostatní vládní agentury se již vyjádřily kladně.
Modely firma stáhla krátce po spuštění
Anthropic stáhl Fable 5 12. června, tři dny po jeho spuštění, stejně jako Mythos 5. Stalo se tak poté, co vláda firmě nařídila pozastavit cizincům přístup k těmto modelům. Administrativa své rozhodnutí zdůvodnila obavami o národní bezpečnost.
„V důsledku tohoto nařízení musíme u všech našich zákazníků okamžitě deaktivovat modely Fable 5 a Mythos 5, abychom zajistili dodržování předpisů. Přístup ke všem ostatním modelům společnosti Anthropic tím nebude ovlivněn,“ uvedla firma. Na vysvětlenou dodala, že není schopna třídit uživatele podle jejich státní příslušnosti. Přístup zrušila i vlastním zahraničním zaměstnancům.
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Spor s Pentagonem
Americké ministerstvo obrany na konci února označilo Anthropic za bezpečnostní riziko pro dodavatelský řetězec poté, co firma nevyhověla jeho ultimátu ohledně pravidel pro určitá využití jejích produktů AI. Rozhodnutí Pentagonu nyní znemožňuje využívání modelů firmy pro jakékoli vládní zakázky.
Anthropic odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Generální ředitel Dario Amodei tvrdí, že použití AI může v těchto případech podkopávat demokratické hodnoty.
Claude jako vlajkový produkt
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populárního chatbota ChatGPT. Vlajkovým produktem firmy je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
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