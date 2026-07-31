Brazilské chutě, street food i keltská hostina. Kam vyrazit o víkendu?
První srpnový víkend nabízí víc než jen letní koncerty. Vyrazit můžete na brazilský karneval, ochutnat chutě z různých koutů světa, spojit design s kvalitním street foodem nebo se vydat za keltskou historií. Vybrali jsme čtyři akce, kde si kromě programu užijete i skvělé jídlo.
Brazilské churrasco, světový street food i keltské speciality. Tohle jsou chutě, které budou o víkendu lákat návštěvníky napříč Českem.
Brasil Fest Brno
Pokud vás láká spojení hudby a dobrého jídla, zamiřte do Brna. Brasil Fest přinese čtyři dny věnované brazilské kultuře – od koncertů a tanečních vystoupení přes workshopy a capoeiru až po tradiční karnevalový průvod v ulicích města.
Významnou součástí festivalu bude také gastronomie. Festivalové stánky nabídnou ochutnávku brazilské kuchyně a návštěvníci tak mohou vedle kulturního programu poznat i chutě Jižní Ameriky. Součástí festivalu budou také aktivity pro rodiny s dětmi.
Kdy: 30. července – 2. srpna
Kde: Brno
Summer Night Food Festival
Pokud máte rádi letní večery spojené s dobrým jídlem, zamiřte do Pardubic. Summer Night Food Festival propojí více než dvacet prodejců s nabídkou jídla a pití, živou hudbu i večerní atmosféru pod širým nebem.
Ochutnat můžete například bao buns, plněné jalapeños nebo pivní placky z Beer & Bites, sushi od Yuzu Sushi, belgické hranolky, bubble vafle či churros. Nabídku doplní pivo, koktejly i další letní drinky. S příchodem tmy park rozzáří světelné instalace a o hudební program se postará mimo jiné DJ Roxtar.
Kdy: 1. srpna
Kde: Bubeníkovy sady, Pardubice
Dyzajn market Prázdniny
Spojit nákupy s dobrým jídlem můžete první srpnový víkend v Holešovické tržnici. Prázdninová edice Dyzajn marketu nabídne více než 150 lokálních tvůrců z Česka i zahraničí, kteří představí autorskou módu, šperky, doplňky, keramiku nebo papírenské výrobky.
Vedle autorské tvorby bude lákat také food zóna. Ochutnat můžete například balkánské speciality od Morethannuts, mexickou kuchyni z Rusty Food Trucku, onigirazu od Neko Onigirazu nebo čerstvě připravované mozzarella tyčinky od Cheese Stix. Chybět nebudou ani výběrová káva, pivo nebo zmrzlina.
Kdy: 1.–2. srpna
Kde: Holešovická tržnice, Praha
Lughnasad – festival keltské kultury
Na víkend se můžete přenést do časů Keltů. Festival Lughnasad v Zemi Keltů v Nasavrkách nabídne historickou atmosféru, tradiční řemesla i bohatý doprovodný program inspirovaný keltskou kulturou.
Chybět nebude ani občerstvení. V areálu budou připraveny stánky s jídlem a hostinec U Dubového Kelta, kde si návštěvníci mohou odpočinout a doplnit energii.
Kdy: 31. července – 1. srpna
Kde: Země Keltů, Nasavrky
Ať už dáte přednost brazilským specialitám, street foodu nebo keltské hostině, první srpnový víkend nabízí spoustu důvodů vyrazit za dobrým jídlem.
Kam vyrazit za jídlem?
Čtyři akce, na kterých se první srpnový víkend dobře najíte.
Brasil Fest Brno
Brazilské churrasco, tradiční speciality a karnevalová atmosféra.
Summer Night Food Festival
Bao buns, sushi, churros, belgické hranolky a letní drinky.
Dyzajn market Prázdniny
Mexická kuchyně, balkánské speciality, onigirazu i mozzarella tyčinky.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.