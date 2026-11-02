Žatecký Triangle láká miliardy. Investoři se drží v utajení, zatím
Ústecký kraj má na dosah další miliardovou investici. Jenže kdo za ní stojí, je zatím přísně tajné. Neznámá firma zvažuje v průmyslové zóně Triangle u Žatce postavit závod za 5,49 miliardy korun. Kraj už schválil rezervaci pozemků, konečné rozhodnutí investora ale teprve přijde. Ve stejné zóně se navíc hraje o další projekt za téměř 9,5 miliardy. Dohromady tak může do regionu zamířit bezmála 15 miliard korun.
V průmyslové zóně Triangle u Žatce by mohl vzniknout závod na výrobu farmaceutických, hygienických a kosmetických potřeb, který chystá dosud neznámý investor. Projekt počítá s investicí 5,49 miliardy korun a až 290 pracovními místy. Vyplývá to z rozhodnutí krajských zastupitelů, kteří v pondělí 2. listopadu schválili rezervaci 16,5 hektaru pozemků pro developerskou společnost Panattoni Czech Republic Development.
Investor za miliardy zůstává v utajení
Zveřejnění jména investora zatím brání dohoda o mlčenlivosti. Podle hejtmana Richarda Brabce (ANO) si firma přeje zachovat důvěrnost, dokud se sama nerozhodne o umístění závodu. Kraj nyní zná alespoň obor, ve kterém má podnik působit.
Miliardář a investor Michal Zahradníček spustil v roce 2024 Life BioCEEd s jasnou vizí objevit zejména ve středoevropských výzkumných laboratořích biotechnologické inovace, kterým soukromé peníze mohou pomoci vyrůst v globálně úspěšné produkty. Po dvou letech a desítkách prozkoumaných projektů hlásí fond několik realizovaných investic a rozšíření do západní Evropy. „Z původně regionálního středoevropského fondu se z nás postupně stává evropská investiční platforma,“ říká Michal Zahradníček.
Miliardář Zahradníček: Z regionálního fondu budujeme evropskou investiční platformu
Leaders
Miliardář a investor Michal Zahradníček spustil v roce 2024 Life BioCEEd s jasnou vizí objevit zejména ve středoevropských výzkumných laboratořích biotechnologické inovace, kterým soukromé peníze mohou pomoci vyrůst v globálně úspěšné produkty. Po dvou letech a desítkách prozkoumaných projektů hlásí fond několik realizovaných investic a rozšíření do západní Evropy. „Z původně regionálního středoevropského fondu se z nás postupně stává evropská investiční platforma,“ říká Michal Zahradníček.
„Ta oblast je farmacie, různé hygienické potřeby, popřípadě takové to drogistické zboží, ale myslím, že důležitá je tam ta farmacie,“ řekl Brabec.
Výstavba závodu by se měla podle materiálu předloženého krajským zastupitelům uskutečnit v letech 2027 až 2029. Kraj nejprve plánuje pozemky developerovi pronajmout a následně prodat. Výše nájemného i kupní cena budou stanoveny na základě znaleckých posudků podle obvyklých cen v daném místě a čase.
O umístění závodu v Ústeckém kraji zatím není definitivně rozhodnuto. Brabec uvedl, že investor by se mohl rozhodnout do konce letošního roku nebo na začátku příštího roku.
„My pro to uděláme maximum a budeme rádi, když se rozhodnou pro nás,“ řekl Brabec.
Architekti Jan a Barbora Horovi ze studia ORA osm let zachraňovali rodinný dům v Žatci. Z ruiny s děravou střechou, propadlými stropy a dřevomorkou vznikl polyfunkční dům s řemeslným výčepem, ubytováním a zázemím pro rodinu. Rekonstrukce za deset milionů korun stojí na starých trámech a recyklovaných dlažbách.
Staré trámy a dlažby z kontejneru. Architekti z ruiny v Žatci udělali výčep s ubytováním
Reality
Architekti Jan a Barbora Horovi ze studia ORA osm let zachraňovali rodinný dům v Žatci. Z ruiny s děravou střechou, propadlými stropy a dřevomorkou vznikl polyfunkční dům s řemeslným výčepem, ubytováním a zázemím pro rodinu. Rekonstrukce za deset milionů korun stojí na starých trámech a recyklovaných dlažbách.
Ve hře je dalších 9,5 miliardy. I druhý investor tají svou identitu
V září kraj informoval také o zájmu dalšího významného investora, pro kterého Panattoni v Trianglu připravuje skladově-logistický areál. Ten by měl na ploše přes 43 hektarů nabídnout práci 1 355 lidem a investice se předběžně odhaduje na 9,46 miliardy korun.
Také v tomto případě zůstává jméno konečného investora tajné a o umístění projektu ještě nebylo rozhodnuto.
Z vojenského letiště průmyslový magnet
Strategická průmyslová zóna Triangle vznikla přeměnou původního vojenského letiště. Její rozloha je 364 hektarů, což je více než 500 fotbalových hřišť.
Evropské státy zvyšují výdaje na obranu a s ním spojené rozšiřování výrobních kapacit se přirozeně odráží i v poptávce firem po výrobních a skladových halách. Evropská unie plánuje v roce 2029 investovat do obrany 547 miliard, což je téměř o třetinu více než v roce 2025.
Zbrojní průmysl a Číňané. Evropský trh průmyslových nemovitostí dostává nový impuls
Reality
Evropské státy zvyšují výdaje na obranu a s ním spojené rozšiřování výrobních kapacit se přirozeně odráží i v poptávce firem po výrobních a skladových halách. Evropská unie plánuje v roce 2029 investovat do obrany 547 miliard, což je téměř o třetinu více než v roce 2025.
Český trh průmyslových a logistických nemovitostí uzavřel první čtvrtletí roku 2026 s velmi dobrými výsledky. Dokončeno bylo zhruba 307 tisíc metrů nových prostor, což představuje historicky druhý nejvyšší objem nové výstavby za jedno čtvrtletí. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Colliers.
Česko je ráj skladů a hal u dálnic. A dál rostou
Reality
Český trh průmyslových a logistických nemovitostí uzavřel první čtvrtletí roku 2026 s velmi dobrými výsledky. Dokončeno bylo zhruba 307 tisíc metrů nových prostor, což představuje historicky druhý nejvyšší objem nové výstavby za jedno čtvrtletí. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Colliers.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.