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newstream.cz Reality Z 3,3 miliardy na 720 milionů. Smutný příběh Štiřína pokračuje, do aukce se nikdo nepřihlásil

Z 3,3 miliardy na 720 milionů. Smutný příběh Štiřína pokračuje, do aukce se nikdo nepřihlásil

Středočeský zámek Štiřín se nepodařilo prodat ani na desátý pokus
ČTK
ČTK, fry
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Ani výrazné zlevňování zatím zájemce nepřilákalo. Státu se nepodařilo prodat zámek Štiřín ani na desátý pokus, přestože vyvolávací cena postupně klesla z původních 3,3 miliardy na 720 milionů korun. Do poslední elektronické aukce se nepřihlásil vůbec nikdo a stát tak chystá další kolo.

Státu se nepodařilo prodat středočeský zámek Štiřín ani na desátý pokus. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se nepřihlásil jediný zájemce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto chystá další výběrové řízení, které chce vypsat co nejdříve.

Neúspěšná série přitom pokračuje navzdory výraznému snižování ceny. Když stát areál na podzim 2024 poprvé nabídl v aukci, požadoval 3,3 miliardy korun. Od té doby cenu postupně srazil až na současných 720 milionů, ani jednou ale nikdo nenabídl ani vyvolávací částku.

Středočeský zámek Štiřín se nepodařilo prodat ani na desátý pokus ČTK

Oproti předchozím pokusům je nyní nabízený areál o něco menší. ÚZSVM v září převedl obci Kamenice bývalou ubytovnu z konce šedesátých let, v níž chce obec zřídit mateřskou školu. Zdarma získala také část pozemků, na kterých plánuje vybudovat chodníky.

Zámek Čechtice

Celý zámek za 33 milionů. Stojí jako dům v Praze, má 24 pokojů, ale žádné hosty

Reality

Barokní zámek v Čechticích na Benešovsku hledá kupce. Za 33 milionů korun nabízí 24 hotelových pokojů, sály i vinárnu, v současnosti je ale mimo provoz. Nemovitost patří fondu Realita, který spravuje investiční společnost ATRIS ovládaná bratry Martinem a Václavem Klánovými, majiteli developerské skupiny Amadeus Real Estate stojící za proměnou pražského obchodního domu Máj.

Petra Nehasilová

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Stát ho nepotřeboval, kupce zatím nenašel

ÚZSVM převzal Štiřín v červnu 2023 od ministerstva zahraničí, které oznámilo, že areál už nepotřebuje. Majetkový úřad jej nejprve nabídl ostatním státním institucím, žádná ale o zámek zájem neprojevila. Zámecký mobiliář proto následně převedl Národnímu památkovému ústavu a na podzim 2024 začal hledat kupce.

Zámek z 18. století v minulosti fungoval jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. V době převodu na majetkový úřad už byl areál uzavřen.

Zámek Linhartovy

Zámek za korunu ožívá. Linhartovy lákají na virtuální realitu i novou kavárnu

Reality

Renesanční zámek Linhartovy na Bruntálsku má po další rekonstrukci nové lákadlo. Návštěvníci se nově podívají do opravených interiérů, vyzkoušejí virtuální realitu a postupně se mohou těšit i na zámeckou kavárnu. Památka, kterou město kdysi získalo za symbolickou korunu, se tak dál mění v moderní výletní cíl.

fry

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Současnou podobu Štiřína výrazně ovlivnily úpravy kolem roku 1900 podle projektu architekta Jiřího Stibrala a další rekonstrukce z let 1985 až 1993. Desítky let zámek vlastnila rodina Ringhofferova, do majetku státu se dostal po druhé světové válce jako konfiskát.

Ani historická hodnota, rozsáhlý areál a postupné snižování ceny ale zatím kupce nepřivedly. Po deseti neúspěšných pokusech tak stát chystá další.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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