Babišova vláda obrací. Česko přesměruje část peněz na americké zbraně pro Ukrajinu
Česko se chce zapojit do programu PURL, v němž spojenci financují nákup amerických zbraní a munice pro Ukrajinu. Vláda do něj přesměruje část peněz určených na jiné ukrajinské projekty, oznámil před summitem NATO ministr zahraničí Petr Macinka. Prezident Petr Pavel změnu českého postoje přivítal.
Česko se chystá zapojit do iniciativy PURL, prostřednictvím které evropské země a Kanada nakupují americké zbraně a munici pro Ukrajinu. Peníze chce vláda získat přesměrováním prostředků z některých jiných projektů určených na pomoc napadené zemi. Před odletem na summit NATO v Ankaře to oznámil ministr zahraničí Petr Macinka.
„Některé projekty, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, hodláme přesměrovávat právě do programu PURL,“ uvedl Macinka. Podrobnosti o objemu peněz ani o projektech, kterých se přesun týká, zatím nesdělil.
Prezident Petr Pavel si na poslední chvíli zajistil místo i na neformální večeři lídrů NATO. Na osobní pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se tak zúčastní akce, na kterou vláda vyslala premiéra Andreje Babiše s manželkou Monikou.
Pavel vytáhl žolíka. Erdogan ho pozval na večeři lídrů NATO, kam vláda vyslala Babiše s manželkou
Politika
Prezident Petr Pavel si na poslední chvíli zajistil místo i na neformální večeři lídrů NATO. Na osobní pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se tak zúčastní akce, na kterou vláda vyslala premiéra Andreje Babiše s manželkou Monikou.
Vláda dosud peníze na zbraně odmítala
Oznámení znamená posun v dosavadním postoji vlády ANO, SPD a Motoristů. Kabinet dosud odmítal poskytovat peníze z českého rozpočtu na vojenskou pomoc Ukrajině.
Česko sice pokračuje v muniční iniciativě, v níž zprostředkovává dodávky velkorážové munice, financovat ji však mají jiné státy. Premiér Andrej Babiš před volbami sliboval její zrušení, po nástupu vlády ale rozhodl, že bude pokračovat pod českou koordinací.
Iniciativa PURL umožňuje spojencům nakupovat vojenský materiál vyrobený ve Spojených státech a následně jej předávat Ukrajině. Zapojení je dobrovolné. Česko mezi účastnickými zeměmi dosud nebylo.
Babiš odmítá širší finanční závazek
Na summitu NATO se má jednat také o vojenské pomoci Ukrajině ve výši 70 miliard eur letos a nejméně stejné částce v příštím roce. Babiš uvedl, že Česko návrh nebude blokovat, samo se na něm ale finančně podílet nechce. Peníze podle něj potřebuje především na plnění vlastních obranných závazků.
Vláda tak rozlišuje mezi rozsáhlým společným finančním závazkem a zapojením do programu PURL, kam chce přesunout už rozpočtované prostředky z jiných forem pomoci Ukrajině.
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Pavel změnu přivítal
Prezident Petr Pavel označil plánované zapojení Česka do PURL za pozitivní krok. Vyjádřil se tak po příletu do Ankary, kde se účastní aliančního summitu společně s premiérem Babišem a dalšími členy české delegace.
Pavel řekl, že pokud vláda skutečně přispěje do mechanismu PURL, půjde o pozitivní signál. Připomněl, že spojenci usilují o rozšíření okruhu zemí, které se na pomoci Ukrajině finančně podílejí. „Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila. Pokud to tedy teď proběhne, tak to určitě je pozitivní signál,“ řekl prezident.
Česká pomoc Ukrajině tak bude pokračovat ve změněné podobě. Vedle koordinace muniční iniciativy se má nově zaměřit také na financování amerického vojenského vybavení prostřednictvím programu PURL.