Trump Tower za miliardu dolarů. V Hanoji ji plánují Vietnamci, Trumpova firma vydělá na jménu
Na západním okraji Hanoje má vyrůst nejméně šedesátipatrová Trump Tower za zhruba 22,3 miliardy korun. Podle agentury Reuters ji chystají vietnamští partneři rodinné firmy amerického prezidenta. Ta má získat příjmy z propůjčení značky, aniž by stavbu financovala. Projekt zatím čeká na povolení.
Mrakodrap má stát poblíž jezera West Lake, v oblasti, kde žijí zahraniční manažeři a diplomaté. Podle jednoho ze tří zdrojů agentury Reuters předložili partneři projekt vietnamské vládě poprvé v květnu. Stavba by mohla začít koncem roku 2027 nebo v roce 2028.
Dvě věže a golfový komplex
Hanojská věž je jedním ze tří vietnamských projektů, které mají nést značku Trump. Nedaleko metropole už partneři společnosti The Trump Organization budují golfový komplex za 1,5 miliardy dolarů. Další Trump Tower plánují podle lidí zapojených do projektu v Ho Či Minově Městě.
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Politika
Donald Trump chystá další kolo celní ofenzivy. Spojené státy chtějí uvalit nové dovozní sazby na 14 obchodních partnerů včetně Evropské unie a Číny. Evropu čeká podle dosavadních dohod maximálně patnáctiprocentní clo, Washington si ale nechává otevřená vrátka ke zvýšení až na 20 procent. Trump tak hledá náhradu za cla, která mu zrušil nejvyšší soud. Investoři reagují výprodeji akcií.
Trumpova společnost se na financování žádného z těchto projektů nepodílí. Vedle příjmů z propůjčení značky má získávat také provozní poplatky a příjmy z prodeje vil v golfovém komplexu.
O mrakodrapu se jednalo krátce po oznámení amerických cel
Vietnamští vládní představitelé o hanojské věži jednali ve čtvrtek s místními partnery Trumpovy firmy, mezi něž patří společnost Kinh Bac City Development Holding. Schůzka se konala krátce poté, co Washington oznámil zavedení 35procentních cel na dovoz z Vietnamu. Pokud obě země uzavřou obchodní dohodu, mohla by podle zdrojů Reuters sazba klesnout na 20 procent.
Pneumatika z Maroka, pohovka z Mexika nebo nabíječka z Vietnamu. Za každým z těchto výrobků může stát čínská firma. Peking podporuje výstavbu průmyslových parků v zahraničí, kde mají výrobci blíž k zákazníkům a mohou se vyhnout clům na dovoz z Číny. Co to znamená pro Evropu, je vidět hned za Gibraltarským průlivem.
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Pneumatika z Maroka, pohovka z Mexika nebo nabíječka z Vietnamu. Za každým z těchto výrobků může stát čínská firma. Peking podporuje výstavbu průmyslových parků v zahraničí, kde mají výrobci blíž k zákazníkům a mohou se vyhnout clům na dovoz z Číny. Co to znamená pro Evropu, je vidět hned za Gibraltarským průlivem.
Vietnamský premiér Le Minh Hung v pátek uvedl, že dohoda je na dosah. Hanoj podle něj přijala vůči USA pevné závazky, aby se vyhnula vysokým clům, která by mohla poškodit tamní ekonomiku závislou na vývozu. Vietnamská vláda, Kinh Bac ani The Trump Organization se k projektu mrakodrapu bezprostředně nevyjádřily.
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Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
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Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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