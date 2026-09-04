Trump chce ve Washingtonu obří vítězný oblouk. Stavět začne bez povolení
Donald Trump chce výrazně proměnit panorama americké metropole. Jeho administrativa se chystá během dvou týdnů zahájit výkopové práce pro 76 metrů vysoký vítězný oblouk. Projekt přitom ještě nemá konečné povolení a čelí žalobě.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá během příštích dvou týdnů zahájit stavbu monumentálního vítězného oblouku ve Washingtonu. Oznámil to ministr vnitra Doug Burgum. Projekt ale dosud nezískal konečný souhlas Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC) a jeho realizaci se snaží zastavit také žaloba, upozornila agentura AP.
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Politika
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„V příštích dvou týdnech se chystáme zahájit nezbytné výkopové práce,“ uvedl Burgum. Oblouk má vyrůst na kruhovém objezdu Memorial Circle, který leží přes řeku Potomac přímo naproti Lincolnovu památníku.
Dvakrát vyšší než Lincolnův památník
Plánovaná stavba má dosahovat výšky 76 metrů. Třicetimetrový Lincolnův památník by tak převyšovala více než dvojnásobně a byla by viditelná z řady významných míst americké metropole.
Právě rozměry a umístění oblouku vyvolávají silnou kritiku. Odpůrci tvrdí, že monument zásadně promění charakter okolí a naruší symbolické propojení mezi Lincolnovým památníkem a Arlingtonským národním hřbitovem. Zasáhl by také do výhledů od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, domu generála Roberta Leeho nebo od Národní katedrály.
O povolení se stále bojuje
Kongres sice už před více než sto lety schválil vybudování památníku v místě, kde má nyní oblouk stát, podle demokratických zákonodárců se však toto rozhodnutí na současný projekt nevztahuje. Tvrdí proto, že Trumpova administrativa musí získat nový souhlas Kongresu. Stejným argumentem se opírá také žaloba požadující zastavení projektu.
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Konečné povolení dosud nevydala ani Národní komise pro plánování hlavního města. Ta nyní posuzuje, zda stavbě udělí výjimku z přibližně čtyřicetimetrového výškového limitu platného pro budovy ve Washingtonu. Trumpova administrativa namítá, že na vítězný oblouk by se toto omezení vztahovat nemělo.
Trump mění tvář hlavního města
Vítězný oblouk je další částí Trumpovy snahy zanechat ve Washingtonu výrazný architektonický odkaz. Prezident už nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, na jehož místě začala výstavba tanečního sálu. Pokusil se rovněž o renovaci zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku a zahájil proměnu veřejného golfového hřiště.
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