Trump chce překreslit další mapu. Hormuzský průliv by pojmenoval po sobě
Americký prezident Donald Trump navrhl, aby se Hormuzský průliv přejmenoval na Trumpův průliv. Strategickou úžinu, kterou Írán během konfliktu prakticky zablokoval, zároveň opět označil za území kontrolované Spojenými státy. Nejde přitom o první zeměpisný název, který se šéf Bílého domu pokouší změnit.
Americký prezident Donald Trump zvažuje, že by se Hormuzský průliv mohl nově jmenovat Trumpův průliv. S návrhem přišel v krátkém příspěvku zveřejněném na své sociální síti Truth Social.
„Teď, když je to pod kontrolou USA, neměli bychom přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv? Stejně jako samotná Amerika by byl žhavější než kdykoliv předtím! Děkuji vám za pozornost věnovanou této záležitosti,“ napsal Trump.
Prezident současně zopakoval své tvrzení, že strategickou úžinu kontrolují Spojené státy. Už v polovině srpna označil Hormuzský průliv za nové americké území. Íránská diplomacie na jeho slova tehdy reagovala prohlášením, že šéf Bílého domu žije v bludu.
Donald Trump vstupoval do války s Íránem s tím, že půjde o krátký konflikt. Po půl roce ale Teherán stále odolává, Hormuzský průliv funguje jen omezeně a Washingtonu se tenčí zásoby munice. Americká administrativa proto stále více sází na sankce a ekonomický tlak, píše agentura AP.
„Malý výlet“ se protáhl na půl roku. Trumpova válka s Íránem naráží na limity
Politika
Donald Trump vstupoval do války s Íránem s tím, že půjde o krátký konflikt. Po půl roce ale Teherán stále odolává, Hormuzský průliv funguje jen omezeně a Washingtonu se tenčí zásoby munice. Americká administrativa proto stále více sází na sankce a ekonomický tlak, píše agentura AP.
Klíčová cesta pro ropu a zemní plyn
Hormuzský průliv leží mezi Perským a Ománským zálivem a představuje jednu z nejdůležitějších vodních cest pro globální přepravu ropy a zemního plynu.
Po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě začal Írán v odvetě za údery Spojených států a Izraele volnou plavbu průlivem omezovat. Využil k tomu hrozby i několik útoků na lodě a úžinu zřejmě také částečně zaminoval.
Provoz v oblasti je proto výrazně utlumený. Omezení přepravy se promítá do růstu cen paliv a zajištění bezpečné plavby průlivem se stalo jedním z hlavních témat války.
Teherán chce mít správu strategické vodní cesty nadále pod kontrolou. Spojené státy naopak požadují, aby průliv zůstal volně a bezpečně průjezdný pro tankery i nákladní lodě.
Od Amerického zálivu k Trumpovu průlivu
Trump se o jednostranné změny zeměpisných názvů nepokouší poprvé. Nedávno vydal výnos, podle něhož se má Ontarijské jezero na hranici mezi Kanadou a Spojenými státy přejmenovat na Americké jezero.
S návrhem přišel v době vyostřující se obchodní války s Kanadou. Kanadský premiér Mark Carney však zdůraznil, že Kanaďané budou nadále používat původní název.
Po svém návratu do Bílého domu nechal Trump přejmenovat také Mexický záliv na Americký záliv. Nové označení ovšem odmítá používat řada amerických médií včetně agentury AP, která se kvůli tomu dostala s prezidentem do sporu.