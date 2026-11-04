Praze ubývají nové byty. Ceny dál rostou, za metr už chtějí developeři 186 700 korun
Výběr se zužuje, ceny stoupají. Nabídka nových bytů v Praze se ve třetím čtvrtletí zmenšila o více než desetinu, průměrná nabídková cena přesto vzrostla na 186 tisíc korun za metr čtvereční. Podle Deloitte Develop Indexu jsou v přepočtu na metr nejdražší nejmenší byty. Ceny pražských novostaveb se od roku 2014 téměř ztrojnásobily.
Na pražském trhu bylo během třetího čtvrtletí v nabídce 6062 nových bytů, o 11,1 procenta méně než v předchozím kvartálu. Současně ubylo developerských projektů i celkové nabízené plochy. Průměrná nabídková cena se však vydala opačným směrem: mezikvartálně vzrostla o 2,2 procenta na 186 700 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z aktuálního Deloitte Develop Indexu.
„Nejdůležitější zprávou třetího čtvrtletí není samotné pokračující zdražování novostaveb, ale především úbytek nabídky. Počet nabízených bytů se mezikvartálně snížil o více než desetinu a současně ubylo developerských projektů. Pražský trh tak vstupuje do dalšího období s užším výběrem nového bydlení a zároveň s vyšší průměrnou cenovou hladinou,“ říká Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví společnosti Deloitte.
Na konci čtvrtletí zbývalo necelých pět tisíc volných bytů
Během třetího čtvrtletí index evidoval 281 developerských projektů, což představuje mezikvartální pokles o 3,8 procenta. Celková plocha nabízených bytů se snížila o 11,2 procenta na 391 551 metrů čtverečních. Úbytek nabídky se tak projevil napříč všemi třemi sledovanými ukazateli.
Na pražském Chodově se chystá nová čtvrť až pro 16 tisíc obyvatel. Investiční skupina RSJ a společnost Na Jelenách podnikatele Michala Kociána plánují vybudovat přibližně 5500 nájemních bytů za zhruba 50 miliard korun. První etapa by se mohla začít stavět už v roce 2027, projekt ale ještě čeká na povolení.
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Na pražském Chodově se chystá nová čtvrť až pro 16 tisíc obyvatel. Investiční skupina RSJ a společnost Na Jelenách podnikatele Michala Kociána plánují vybudovat přibližně 5500 nájemních bytů za zhruba 50 miliard korun. První etapa by se mohla začít stavět už v roce 2027, projekt ale ještě čeká na povolení.
Ke konci září zůstávalo na trhu 4838 volných bytů v celkové nabídkové hodnotě téměř 54 miliard korun. Nejvíce jich nabízela společnost Central Group, konkrétně 569. Následovaly Ekospol s 273 byty, Neocity s 243 a Skanska s 238 volnými jednotkami.
Centrum nad 400 tisíci za metr. Průměr ovlivňuje jediný projekt
Rozdíly mezi jednotlivými částmi metropole zůstávají výrazné. Nejvyšší průměrnou nabídkovou cenu vykázala Praha 1, kde metr čtvereční stál 416 100 korun. Mezikvartální srovnání zde ale index neuvádí, protože v předchozím období nebyl k dispozici reprezentativní vzorek nabízených bytů. Za vysokým průměrem navíc podle Hány stojí především projekt Petrská, jehož ceny výrazně převyšují ostatní nabídky v lokalitě.
„Výrazné čtvrtletní pohyby v jednotlivých částech hlavního města je třeba posuzovat také s ohledem na aktuální skladbu nabídky. Zařazení, nebo naopak vyprodání většího projektu může průměrnou cenu v dané lokalitě citelně ovlivnit,“ upozorňuje Hána. Nabídka v Praze 1 je podle něj obecně omezená, projekty bývají menší a často jde o rekonstrukce namísto nové výstavby.
Druhou nejdražší lokalitou byla Praha 2 s průměrnou cenou 293 900 korun za metr čtvereční. Zároveň zaznamenala nejprudší mezikvartální zdražení, a to o 10,9 procenta. Třetí nejvyšší cenovou hladinu vykázala Praha 7, kde metr čtvereční vyšel na 240 700 korun.
Zlevnění přišlo jen ve dvou částech Prahy
O více než tři procenta vzrostly nabídkové ceny také v Praze 6 a Praze 8. V šesté městské části se zvýšily o 3,9 procenta na 201 900 korun za metr čtvereční, v osmé o 3,1 procenta na 197 200 korun. Na opačném konci cenového žebříčku stála Praha 10 s nejnižším průměrem 169 600 korun za metr.
Pokles cen zaznamenaly pouze Praha 4 a Praha 5. Ve čtvrté městské části se průměr snížil o 0,9 procenta na 189 500 korun za metr čtvereční. V páté klesl o půl procenta na 186 900 korun, a zůstal tak těsně nad celopražskou úrovní.
Nejmenší byty mají nejdražší metry
Z hlediska dispozic byly v přepočtu na metr čtvereční nejdražší byty kategorie 1+. Jejich průměrná nabídková cena dosáhla 208 400 korun za metr, tedy o 21 700 korun více než celopražský průměr. Developeři jich během čtvrtletí nabízeli 1189 a jejich průměrná výměra činila 34,3 metru čtverečního.
Čtyři glajchy. Tři země. Přes 11 miliard korun. Česká UDI Group dokončila hrubé stavby čtyř rezidenčních projektů od Brna přes Budapešť až po Bělehrad. Stovky nových bytů se tak posunuly o krok blíž k předání majitelům. a developer už má rozjeté další miliardové plány v celkem šesti zemích, mimo jiné třeba ve vzdálené Panamě či na Kostarice.
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Čtyři glajchy. Tři země. Přes 11 miliard korun. Česká UDI Group dokončila hrubé stavby čtyř rezidenčních projektů od Brna přes Budapešť až po Bělehrad. Stovky nových bytů se tak posunuly o krok blíž k předání majitelům. a developer už má rozjeté další miliardové plány v celkem šesti zemích, mimo jiné třeba ve vzdálené Panamě či na Kostarice.
Největší část nabídky ovšem tvořily byty kategorie 2+, kterých bylo 2584. Jejich průměrná výměra dosahovala 54,4 metru čtverečního a cena 184 500 korun za metr. Druhou nejpočetnější skupinou byly byty 3+ s 1608 jednotkami, průměrnou plochou 80,7 metru čtverečního a cenou 175 800 korun za metr. Právě tato kategorie měla ze sledovaných dispozic nejnižší průměrnou cenu za metr čtvereční.
V nabídce bylo také 591 bytů kategorie 4+, u nichž průměrná cena činila 180 500 korun za metr čtvereční. Nejméně zastoupené byly byty 5+ a větší, kterých developeři nabízeli pouze 90. Jejich průměrná nabídková cena dosáhla 193 400 korun za metr.
Od roku 2014 se ceny téměř ztrojnásobily
Dlouhodobé srovnání ukazuje, jak výrazně se cenová hladina pražských novostaveb posunula. Deloitte Develop Index dosáhl ve třetím čtvrtletí hodnoty 285,7 procenta vůči základně z roku 2014. Průměrné nabídkové ceny tak byly téměř trojnásobné oproti výchozí úrovni.
Index vychází z údajů zveřejněných na internetových stránkách developerských společností a v cenících jejich projektů. Jeho základem jsou počty a nabídkové ceny volných jednotek ke konci sledovaného období. Jde tedy o ceny požadované developery, nikoli o přehled skutečných prodejních cen.
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Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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