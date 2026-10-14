Tisíce bytů jen k pronájmu. Na jihu Prahy má vyrůst čtvrť za padesát miliard
Na pražském Chodově se chystá nová čtvrť až pro 16 tisíc obyvatel. Investiční skupina RSJ a společnost Na Jelenách podnikatele Michala Kociána plánují vybudovat přibližně 5500 nájemních bytů za zhruba 50 miliard korun. První etapa by se mohla začít stavět už v roce 2027, projekt ale ještě čeká na povolení.
Pražský Chodov čeká rozsáhlá bytová výstavba. Na území o rozloze 220 tisíc metrů čtverečních má během přibližně deseti let vzniknout čtvrť Na Jelenách, zaměřená výhradně na dlouhodobé nájemní bydlení. Za projektem stojí stejnojmenná společnost Michala Kociána, který je také spolumajitelem developerské firmy Finep, a investiční skupina RSJ kolem podnikatele Libora Winklera.
Obrat finské developerské společnosti YIT v Česku loni meziročně vzrostl zhruba o polovinu na tři miliardy korun. Firma prodala 416 bytů, tedy o 218 více než předloni. Loni společnost také poprvé začala stavět jinde než v Praze. Rozšířila své působení do Kladna a připravuje bytovou výstavbu v Brně. Vzhledem k poklesu úrokových sazeb YIT očekává, že se prodeje v letošním roce ještě zvýší, a to i přesto, že ceny bytů zřejmě dál porostou.
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Obrat finské developerské společnosti YIT v Česku loni meziročně vzrostl zhruba o polovinu na tři miliardy korun. Firma prodala 416 bytů, tedy o 218 více než předloni. Loni společnost také poprvé začala stavět jinde než v Praze. Rozšířila své působení do Kladna a připravuje bytovou výstavbu v Brně. Vzhledem k poklesu úrokových sazeb YIT očekává, že se prodeje v letošním roce ještě zvýší, a to i přesto, že ceny bytů zřejmě dál porostou.
První dvě fáze nyní čekají na vyřízení povolení. Pokud příprava pokročí podle plánů, výstavba první etapy by mohla začít v příštím roce. Celkem má čtvrť nabídnout přibližně 5500 bytů a zázemí až pro 16 tisíc lidí.
Do projektu mají vstoupit další investoři
Celkové náklady investoři odhadují na zhruba 50 miliard korun. RSJ však celou částku sama financovat nebude. Podle člena jejího představenstva Lukáše Musila vloží do úvodní fáze vyšší jednotky miliard korun a pro další rozvoj bude hledat partnery. Na financování by se v budoucnu měly podílet další fondy, přičemž správu celé lokality by měl zastřešit jeden fond.
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„Jednotlivé části na sebe budou navazovat tak, aby výstavba postupovala efektivně a nová čtvrť co nejdříve nabídla kvalitní zázemí pro život. Na Jelenách je jedním z nejrozsáhlejších rezidenčních projektů v historii Prahy a významným způsobem přispěje k dostupnosti bydlení. Vnímáme velký zájem ze strany velkých institucionálních fondů, včetně zahraničních,“ řekl Musil.
Nájemní bydlení oddělené od Finepu
Partnerství propojuje kapitál RSJ s dosavadní přípravou projektu a znalostí lokality, kterou do spolupráce přináší společnost Na Jelenách. Kocián tuto část projektu odkoupil od Finepu a začal ji rozvíjet samostatně. Nadále přitom zůstává spolumajitelem Finepu, jenž se soustředí především na výstavbu bytů do osobního vlastnictví. Společnost Na Jelenách naopak vznikla s cílem vybudovat čtvrť určenou výhradně pro dlouhodobé nájemní bydlení.
Pro RSJ představuje projekt další investici do nemovitostí. Skupina založená v roce 1994 financuje výstavbu bytových a kancelářských budov i logistických a průmyslových areálů. Významnou část jejího spravovaného majetku však tvoří také investice do společností a fondů působících v technologiích, IT, zdravotnictví, biotechnologiích či zemědělství.
Praha mění rozsáhlá území v nové čtvrti
Na Jelenách se zařadí mezi několik rozsáhlých pražských projektů s investicemi v řádu desítek miliard korun. Skupina Sekyra Group buduje v Praze 5 Smíchov City za 35 miliard korun, kde má vzniknout přibližně 1600 bytů a řada kancelářských prostor. Ještě větší investice se připravuje v oblasti mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Skupina AKIPIA, kterou založil zbrojař Michal Strnad s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou, tam společně s Penta Real Estate a skupinou J&T plánuje novou čtvrť za zhruba 90 miliard korun. Vyrůst má do roku 2050.
Dalším rozsáhlým územím, které se mění v obytnou část města, je areál bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Také tam působí více developerských společností a vznikají projekty za miliardy korun.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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