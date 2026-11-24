Pět let zachraňovali středověký dům. Soukromá investice manželů z Kutné Hory získala realitního Oscara
Žádný velký developer, ale manželé, kteří se rozhodli investovat vlastní peníze do záchrany historického domu. Architektka Jana Zadák s manželem Jakubem pět let obnovovali měšťanský dům ze 14. století přímo na náměstí v Kutné Hoře. Proměnili ho v komorní butikový hotel Donebe, který nyní získal třetí místo v prestižní soutěži Best of Realty 2026. Jejich projekt uspěl v konkurenci profesionálních hotelových investorů.
Realitní Oscary nejsou jen přehlídkou velkých developerských společností a mnohamilionových investic. Letošní ročník soutěže Best of Realty ukázal, že mezi nejlepší české projekty se mohou prosadit také soukromí investoři, kteří se rozhodnou zachránit historickou nemovitost a dát jí nový život. Příkladem je butikový hotel Donebe v Kutné Hoře, za kterým stojí manželé Jana a Jakub Zadákovi. Jejich pětiletá rekonstrukce měšťanského domu, jehož nejstarší části pocházejí ze 14. století, nyní získala třetí místo v kategorii hotelových projektů.
Za vznikem oceňovaného hotelu stojí architektka Jana Zadák a její manžel Jakub, kteří se rozhodli pustit do náročné obnovy historického měšťanského domu přímo v centru Kutné Hory. Jana Zadák se tak z architektky stala zároveň investorkou, stavebním dozorem a nakonec i hoteliérkou. Tentokrát totiž nenavrhovala stavbu pro klienta, ale pro sebe a svého manžela. O jednotlivých detailech rozhodovali sami, stejně jako nesli veškeré náklady. Rekonstrukce jim zabrala pět let a znamenala nejen značnou finanční investici, ale také osobní nasazení.
Architektka, která se stala vlastní klientkou
„Když to kreslíte, navrhujete a zároveň platíte, tak tam nemáte nikoho mezi,“ popsala Zadák v rozhovoru pro newstream.cz. Svoboda při rozhodování podle ní znamenala také mimořádnou odpovědnost. Každá změna projektu se totiž okamžitě promítala do vlastního rozpočtu. „Za mě je návrh třeba jen dvacet procent. Zbytek je to celé zrealizovat,“ dodala.
Samotná obnova zabrala pět let. První tři roky pravidelně dojížděl na stavbu a dohlížel na její průběh Jakub Zadák. Následně se do rekonstrukce naplno zapojila také jeho manželka. Jana Zadák tak nebyla pouze autorkou architektonického návrhu, ale podílela se i na koordinaci prací, technickém dozoru a rozhodování o jednotlivých řemeslných detailech.
Pod omítkou čekala historie stará stovky let
Dům stojí na hlavním náměstí Kutné Hory, nedaleko někdejší radnice. Jeho nejstarší části, zejména sklepy a přízemí, sahají až do 14. století. Dnešní podobu objektu výrazně ovlivnily klasicistní přestavby z poloviny 19. století. Právě z tohoto období se podařilo zachovat řadu původních prvků, které dnes tvoří charakter hotelu.
Při rekonstrukci se postupně objevovaly ručně malované stropy, dubové podlahy ve vzoru vídeňského kříže, historické dveře, kamenné portály i klenby. Některé nálezy měly také osobní rozměr. Na podbití například majitelé objevili tužkou psané podpisy řemeslníků z období kolem roku 1850. Rozhodli se je ponechat jako připomínku lidí, kteří na domě pracovali před téměř dvěma stoletími.
Zachování historických prvků přitom nebylo samoúčelné. Architektka je propojila se současným designem, přírodními materiály a originálním nábytkem. Výsledkem není historická kulisa, ale moderní hotel, v němž se jednotlivé vrstvy minulosti přirozeně doplňují s novým využitím.
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Devět pokojů, soukromé wellness a současné umění
Hotel Donebe dnes nabízí devět pokojů, z nichž dva mají vlastní privátní wellness. Každý pokoj má odlišnou barevnost a individuálně řešený interiér, který často vychází z historických detailů objevených při rekonstrukci. Součástí návrhu je také autorská cementová dlažba inspirovaná původními vzory a nábytek vytvořený přímo pro hotel.
Významnou roli zde hraje současné umění. Některé sochy a další výtvarná díla vznikly speciálně pro Donebe, jiné pocházejí od současných autorů. Součástí hotelu je také wellness vybudované v nejstarší části domu, ve středověkých sklepích.
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Ocenění v konkurenci hotelových projektů
Pětileté úsilí manželů Zadákových nyní ocenila odborná porota soutěže Best of Realty. Hotel Donebe získal třetí místo v kategorii hotelových projektů. První příčku obsadil Podhlavický mlýn v obci Hlavice na Liberecku, druhé místo patří Resortu na Peci v Nové Peci na Šumavě.
Porota u kutnohorského hotelu vyzdvihla především citlivou obnovu historického měšťanského domu, zachování autentických architektonických prvků a jejich propojení s originálním autorským designem. Ocenila také komorní hotelový koncept, vysoký komfort ubytování a využití inteligentních technologií. Projekt podle ní představuje zdařilý příklad obnovy kulturní památky a jejího nového využití pro cestovní ruch.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
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O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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