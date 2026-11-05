Elton John, Ivana Trump i agenti StB. Unikátní snímky odhalují tajemství pražského InterContinentalu
Elton John, Johnny Cash, Ivana Trump nebo členové Depeche Mode. Legendární pražský hotel InterContinental hostil světové celebrity, politiky i významné osobnosti své doby. Za jeho zdmi se však odehrával ještě jiný příběh. Příběh luxusu, západního světa za železnou oponou, socialistických privilegií i všudypřítomného dohledu. Více než půlstoletí historie jedné z nejvýraznějších pražských staveb nyní ožívá v knize Příběhy exkluzivity.
Když se v roce 1974 otevřel v centru Prahy hotel InterContinental, vznikl svět, který se od okolního socialistického Československa výrazně lišil. Zatímco za jeho zdmi lidé žili v prostředí nedostatkového zboží, omezeného cestování a nesvobody, uvnitř se potkávali zahraniční obchodníci, diplomaté, politici a světové celebrity. Luxusní interiéry, umělecká díla a služby na mezinárodní úrovni vytvářely prostředí, které bylo pro většinu tehdejších obyvatel nedostupné.
InterContinental ale nebyl jen luxusním hotelem. Představoval místo, kde se za železnou oponou setkával Východ se Západem. Právě tento kontrast patří k hlavním tématům nové knihy Příběhy exkluzivity. Betonový hotel v centru Prahy 1974–2026, kterou vydává nakladatelství BiggBoss. Historik fotografie Pavel Vančát a výtvarník Vladimir 518 na více než čtyřech stovkách stran představují historii hotelu prostřednictvím architektury, umění, vzpomínek zaměstnanců i unikátních dobových fotografií.
Elton John, Johnny Cash i Depeche Mode
Hotel InterContinental se stal místem, kde se ubytovávaly osobnosti světového významu. Archivní fotografie zachycují například amerického zpěváka Johnnyho Cashe v prezidentském apartmá v roce 1978 nebo členy britské skupiny Depeche Mode, kteří se v roce 1988 podepisovali do hotelové VIP knihy.
Zajímavý příběh se pojí také s Eltonem Johnem. Britský hudebník koncertoval v dubnu 1984 v Havířově a pražském Paláci kultury. Do československé metropole však zavítal již o rok dříve, tehdy jako majitel anglického fotbalového klubu Watford.
Další z dochovaných fotografií připomíná návštěvu Ivany Trump v roce 1988. Rodačka ze Zlína se v hotelu ubytovala společně se svými rodiči, kteří v jejím rodném městě nadále žili. Snímek z recepce zachycuje také Františka Mikulku za pultem a manažerku péče o hosty Janu Kučerovou.
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Plat 1270 korun, spropitné v markách
Jedním z pamětníků, jejichž vzpomínky kniha zachycuje, je Karel Bartoníček. Do InterContinentalu nastoupil v létě 1975 a strávil v něm přibližně dvanáct let. Jako noční recepční a concierge vydával klíče od pokojů, kontroloval poštu, vyřizoval vzkazy a zajišťoval hostům nejrůznější služby.
Jeho měsíční výdělek činil 1270 korun, a to včetně příplatků za noční práci, znalost tří jazyků a příspěvku na oblečení. Významnou část příjmů však představovalo spropitné, které podle jeho vzpomínek dosahovalo přinejmenším poloviny platu navíc. Za telefonické obstarání dvou míst v některé z pražských restaurací, například U Malířů nebo U Zlaté konvice, dostával od zahraničních hostů padesátikorunu nebo německou marku.
Bartoníček vzpomíná také na své kolegy. Na vrátnici pracovali muži kolem sedmdesátky, kteří měli za sebou pozoruhodné životní osudy. Byl mezi nimi někdejší zástupce firmy Michelin, právní zástupce šlechtických rodin nebo automobilový závodník. „Uměli perfektně jazyky, od nich se člověk dozvídal informace o světě, jak to chodilo dřív. Byl jsem za to tehdy moc rád,“ vzpomíná Bartoníček.
InterContinental nebyl výjimečný jen svými hosty, ale také architekturou a uměleckou výzdobou. Jeho interiéry zdobila díla předních československých výtvarníků, například lustry Reného Roubíčka, obrazy Františka Ronovského či stropní panely Čestmíra Kafky. Luxusní hotel tak byl zároveň přehlídkou toho nejlepšího z tehdejšího československého designu a umění.
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Za leskem luxusu se skrýval i dohled StB
InterContinental ovšem fungoval v době, kdy bylo cestování na Západ pro většinu obyvatel Československa omezené a kontakty se zahraničím podléhaly pozornosti bezpečnostních složek. Hotel tak představoval zvláštní paradox. Na jedné straně nabízel služby inspirované západními standardy, na druhé existoval uprostřed systému založeného na privilegiích a kontrole.
„Tato propustná membrána mezi dvěma světy byla totiž skutečnou metaforou tehdejšího života, s veškerou svou tragikomičností, kde bez konexí a výsad člověk ve svém osudu mnoho změnit nemohl,“ upozorňuje Vladimir 518 z nakladatelství BiggBoss.
Kniha proto nepřináší jen atraktivní fotografie slavných hostů a luxusních interiérů. Součástí jsou také dokumenty přibližující politické a společenské poměry jednotlivých období, včetně materiálů někdejší Státní bezpečnosti.
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Václav Aulický patří k nepřehlédnutelným postavám české architektury. A jako takový se snažil vytvářet stavby, které přetrvají věky. Jeho nejznámější budova, sídlo Transgasu na pražských Vinohradech, šla k zemi před pár lety, aby na jejím místě mohla vzniknout budova velmi podobná. Jeho další legendou je Žižkovský vysílač, který bývá označován za jednu z nejošklivějších budov nikoli Prahy, ale světa. „V Praze mi mrakodrapy nechybí,“ říká čerstvý osmdesátník Aulický.
Od sametové revoluce k novému Fairmontu
Historie místa, na kterém InterContinental vyrostl, sahá mnohem dál než do sedmdesátých let. Publikace se vrací až k asanaci pražského židovského města. Mezi archivními materiály nechybějí historické pohlednice Pařížské ulice a Čechova mostu z roku 1909 ani fotografie dokumentující výstavbu hotelu.
Příběh pokračuje také po sametové revoluci. Jeden ze symbolických momentů připomíná zápis Václava Havla do hotelové knihy hostů z prosince 1989. „Doufám, že mě tu někdy necháte přespat,“ poznamenal tehdy budoucí československý prezident.
Nejnovější kapitolu představuje rozsáhlá rekonstrukce a znovuotevření hotelu pod značkou Fairmont Golden Prague. „Odpovědnost a úcta k architektonickému dědictví a paměti místa jsou pro nás důležité,“ říká podnikatel Pavel Baudiš, majoritní vlastník hotelu.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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