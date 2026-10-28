Z chátrajícího domu luxusní rezidence. V Českém Krumlově zachránili historickou stavbu
Kdysi se tu prodávalo zboží, za socialismu fungovala prodejna Pramen a později rodinný bufet. Pak historický dům na krumlovském Latráně na dlouhá léta osiřel. Dnes za jeho obnovenou fasádou vznikla rezidence se sedmi apartmány, wellness a soukromou zahradou. Při rekonstrukci stavbaři odkryli část středověkého opevnění a pod domem vyhloubili šest vrtů pro vytápění a chlazení.
Český Krumlov je městem, kde se historie propisuje prakticky do každého domu. Ne všechny historické budovy ale dokázaly držet krok s dobou. Jednou z těch, které dlouhá léta čekaly na nový začátek, byl dům číslo 86 na Latráně, jedné z nejznámějších ulic vedoucích ke krumlovskému zámku. Po rozsáhlé rekonstrukci se proměnil v komorní ubytovací rezidenci, která propojuje památkově cenné konstrukce s technologiemi současného bydlení.
Dům má za sebou pestrou minulost. Po generace sloužil obchodu a skladování zboží, později v něm vznikly také byty. V padesátých letech minulého století se v přízemí otevřela prodejna Pramen, po roce 1989 ji vystřídal rodinný bufet Koptových. Na začátku nového tisíciletí však objekt zůstal prázdný a postupně chátral.
Nový život mu dala rozsáhlá rekonstrukce zahájená v roce 2021. Za projektem stojí společnost GHC Genetics, která se od roku 2007 věnuje genetické diagnostice a preventivní medicíně. Samotnou obnovu domu realizovala dceřiná firma Pollex. „Naším cílem nebylo vytvořit muzeum ani další anonymní ubytování v centru města. Chtěli jsme, aby dům znovu ožil, a vrátit mu roli místa, kde se lidé setkávají a něco si předávají,“ říká Viktor Furman, ředitel a jednatel společnosti GHC Genetics.
Středověké hradby přímo ve wellness
Rekonstrukce byla náročnější, než investor očekával. Po odkrytí konstrukcí se ukázalo, že některé části domu jsou ve výrazně horším stavu. Stavbaři museli zachovat původní nosné zdi, sklepy i historické krovy. Archeologický průzkum navíc potvrdil přítomnost části městského opevnění, kterou dnes mohou hosté obdivovat přímo ve wellness.
Na obnově se podíleli odborníci na deset tradičních řemesel. Návrh interiérů připravil architekt Ondřej Kutěj.
Technickou zajímavostí je šest hlubinných vrtů vybudovaných pod historickým centrem, kde se nachází síť starých štol. Díky nim objekt využívá geotermální energii k vytápění a chlazení. Podle investora tak dosahuje až parametrů pasivního domu.
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Sedm apartmánů a zahrada pod zámkem
Dům dnes nabízí sedm apartmánů s celkovou kapacitou dvaceti hostů. Každý nese ženské jméno odkazující na historii města a někdejší šlechtické rody. Vedle ubytování je součástí domu konferenční sál pro padesát lidí, privátní wellness se saunou a soukromá část Jelení zahrady s výhledem na krumlovský zámek.
Hosté si mohou pronajmout jednotlivé apartmány i celý objekt. Ten má sloužit také menším firemním setkáním, odborným konferencím nebo soukromým akcím.
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Historický průzkum vyjde zhruba na sto tisíc korun, další statisíce stojí příprava projektu a samotná rekonstrukce se téměř vždy prodraží. Opravit střechu nebo fasádu přitom nestačí. Památka musí dostat nový život a vydělat si alespoň na vlastní provoz, říká Francesco Kinský dal Borgo, který se podílí na správě zámku Karlova Koruna a hradu Kost.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.