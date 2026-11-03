Z bývalé kovárny luxusní venkovské sídlo. Na Strakonicku je na prodej unikátní usedlost
Rákosová střecha, dubové podlahy ze staletého dřeva a kachlová pec jako z 19. století. Na první pohled tradiční jihočeská usedlost, za jejími zdmi se ale skrývá bydlení, které má k obyčejné chalupě daleko. Více než tři sta let staré stavení na Strakonicku prošlo náročnou rekonstrukcí, při níž dostalo hlavní slovo tradiční řemeslo. Nechybí však ani sauna, vířivka či přírodní koupací jezírko. Nyní je nemovitost na prodej.
Na jihočeském venkově se stále dají najít domy, které pamatují několik staletí. Některé chátrají, jiné se pod rukama nových majitelů mění k nepoznání. A pak jsou takové, které dostanou druhou šanci, aniž by přišly o svou minulost. Právě to je případ více než tři sta let staré usedlosti na Strakonicku, jejíž součástí bývala také kovárna.
Mezi lety 2022 a 2024 prošla kompletní rekonstrukcí, která jí vrátila původní půvab a zároveň ji proměnila v luxusní venkovské sídlo. Bílé fasády, kamenné sokly, dřevěné okenice a rákosové střechy připomínají staré jihočeské dvory. Za nimi se však skrývá komfort, jaký by tu člověk na první pohled nečekal.
Výsledkem je přibližně 520 metrů čtverečních podlahové plochy, kde se historické řemeslo potkává s komfortem současného bydlení. Nemovitost nyní nabízí k prodeji realitní kancelář Czech Republic Sotheby’s International Realty.
Dubové podlahy pamatují stovky let. Střechu kryje rákos, izoluje ovčí vlna
Největší zajímavostí usedlosti není její velikost ani luxusní vybavení, ale způsob, jakým byla obnovena. Rekonstrukce se nesnažila vytvořit dokonalou napodobeninu historické chalupy. Naopak stavěla na původní podobě domu, tradičních materiálech a řemeslných postupech, které se v dnešním stavebnictví používají stále méně.
Tam, kde to bylo možné, zůstaly zachované původní konstrukce a detaily. Co už zachránit nešlo, nahradily ručně vyráběné repliky. Okna a dveře vznikaly podle historických předloh z 19. století, stejně jako některé další prvky interiéru.
Kdysi se tu prodávalo zboží, za socialismu fungovala prodejna Pramen a později rodinný bufet. Pak historický dům na krumlovském Latráně na dlouhá léta osiřel. Dnes za jeho obnovenou fasádou vznikla rezidence se sedmi apartmány, wellness a soukromou zahradou. Při rekonstrukci stavbaři odkryli část středověkého opevnění a pod domem vyhloubili šest vrtů pro vytápění a chlazení.
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Kdysi se tu prodávalo zboží, za socialismu fungovala prodejna Pramen a později rodinný bufet. Pak historický dům na krumlovském Latráně na dlouhá léta osiřel. Dnes za jeho obnovenou fasádou vznikla rezidence se sedmi apartmány, wellness a soukromou zahradou. Při rekonstrukci stavbaři odkryli část středověkého opevnění a pod domem vyhloubili šest vrtů pro vytápění a chlazení.
Pozornost si zaslouží zejména podlahy. Tvoří je masivní dubové desky silné tři až pět centimetrů, vyrobené ze dřeva pocházejícího ze staveb starých 300 až 500 let. Materiál prošel ručním kartáčováním, opracováním a olejováním, díky čemuž si zachoval svou kresbu i charakter.
Podobně důsledně se postupovalo při obnově střech. Rákos se pokládal a vázal ručně, přičemž tepelnou izolaci tvoří přírodní ovčí rouno. V podkroví zůstaly dřevěné konstrukce pohledově přiznané a vytvářejí působivý rámec otevřených ložnic.
Kachlová pec jako z pohádky. A vedle ní moderní technologie
Srdcem obytné části je kuchyně s jídelnou, které dominuje mohutná kachlová akumulační pec. Vznikla na zakázku podle předlohy z 19. století a nabízí také tradiční vyvýšené místo k odpočinku či přespání.
Podobné řešení bývalo kdysi přirozenou součástí venkovského bydlení. Pec nejen vytápěla místnost, ale vytvářela také místo, kolem něhož se odehrával každodenní život. V obnovené usedlosti tuto roli připomíná, přestože současný dům už na tradičním způsobu vytápění závislý není.
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Stará stodola u Lázní Bělohrad skrývá malý moderní dům. Facha architekti do ní vložili obytnou „krabici“ pro sezonní pobyt.
Za historickými zdmi se totiž ukrývá moderní technické zázemí. Usedlost využívá tepelné čerpadlo, hlavní obytná budova je vybavena klimatizací a o bezpečnost se stará zabezpečovací systém. Nechybí vlastní hluboká studna ani automatická čistírna odpadních vod.
Technologie jsou přitom začleněné tak, aby nenarušovaly podobu historických interiérů. Návštěvník tak může mít pocit, že vstoupil do staré jihočeské chalupy, aniž by se musel vzdát komfortu moderního bydlení.
Hlavní budova nabízí tři ložnice, dvě koupelny a několik odlišně pojatých obytných prostor. Vedle tradičních světnic je tu také pracovna označovaná jako gentleman’s lounge, která může sloužit i k dalšímu přespání. Do otevřených podkrovních ložnic vedou dvě ručně vyrobená dřevěná schodiště.
Ze staré hospodářské budovy místo pro večírky i odpočinek
Proměnou prošla také druhá budova, která dnes slouží společenským setkáním a relaxaci. Její dominantou je velký otevřený prostor s přiznanou konstrukcí krovu, kuchyňským a barovým zázemím a dostatkem místa pro společné stolování.
Na společenskou část navazuje soukromé wellness s finskou saunou, vířivkou pro osm osob a odpočinkovou zónou. To vše v prostředí, které si zachovává charakter tradičního venkovského hospodářství.
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Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.
Kolik stojí třísetletá usedlost?
Cena nemovitosti není v nabídce realitní kanceláře zveřejněna. Podobné zrekonstruované venkovské nemovitosti na Strakonicku se však nabízejí za 20 až 50 milionů korun. Vzhledem k rozsahu a kvalitě rekonstrukce by se cena tohoto historického sídla mohla podle orientačního odhadu pohybovat mezi 30 a 45 miliony korun. Skutečná požadovaná cena však není známa.
Usedlost přitom nemusí sloužit pouze jako víkendové útočiště. Díky rozsáhlému zázemí a moderním technologiím nabízí také možnost celoročního bydlení.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.