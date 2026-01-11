Cenová válka mezi dodavateli přitahuje klienty. Změn přibylo
Češi v loňském roce udělali 800.963 změn dodavatele elektřiny a plynu. Ve srovnání s rokem 2024 je to o zhruba 2,5 procenta více. Více měnili dodavatele elektřiny. Vyplývá to z dat Operátora trhu s elektřinou (OTE). Spotřebitelé tak patrně reagovali na snižování cen. V Česku je více než 6,3 milionu odběratelů elektřiny a téměř 2,8 milionu odběratelů plynu.
Častější změny dodavatele u zákazníků jsou podle analytika XTB Jiřího Tylečka signálem, že se z energií stalo běžné konkurenční zboží a lidé po zkušenosti z let energetické krize mnohem aktivněji porovnávají nabídky. "Domácnosti i firmy jsou citlivější na rozdíly v nabídkách a méně ochotné zůstávat ze setrvačnosti," řekl Tyleček.
K častějším změnám podle něj navíc přispívá také cenový vývoj. "Cena plynu na burze v posledních měsících klesala a zatímco někteří dodavatelé tento proces rychle překlopili do lepších nabídek pro zákazníky, tak jiní byli v tomto ohledu pomalejší," řekl Tyleček. "V cenách elektřiny sice nedošlo v posledních měsících k výrazným změnám, ovšem zde jsou zase cenové změny a rozdíly přehlednější a stabilnější," dodal.
ČEZ nabral nejvíce klientů
Svého dodavatele elektřiny loni odběratelé změnili v 595 136 případech. Meziročně je to o zhruba tři procenta více změn. Nejvíce odběratelů elektřiny podle OTE loni přibylo společnosti ČEZ Prodej, a to přes 45 tisíc. Následovalo innogy a EP Energy Trading. Největší úbytek naopak operátor napočítal u Centropolu, od kterého podle dat odešlo zhruba 13 600 klientů.
U plynu spotřebitelé měnili svého dodavatele v 204 827 případech. V tomto případě se číslo oproti předloňsku příliš nezměnilo. Celkové číslo počtu změn je na úrovni roku 2022, kdy trh ovlivnila energetická krize. Nejvíce nových odběratelů plynu, konkrétně přes 22 tisíc, měl podle operátora opět ČEZ Prodej. Druhá byla Pražská energetika a třetí E.ON. Největší propad mělo podle dat naopak innogy s téměř 40 tisíci odchodů klientů.
Nejvíce změn odběratelé podle statistik loni udělali tradičně na začátku roku, kdy obchodníci často představují nové tarify. Za leden tak operátor evidoval téměř čtvrtinu všech změn loňského roku. Naopak na jaře klesl počet změn dodavatelů u elektřiny i plynu na minimum. Na podzim začalo změn dodavatelů spolu s rozšiřující se nabídkou obchodníků postupně opět přibývat. Plně liberalizovaný trh s elektřinou je v Česku od roku 2006, trh s plynem od roku 2007. Od té doby si mohou zákazníci vybírat svého dodavatele energií.
