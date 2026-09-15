Aritma jde k zemi. Na jejím místě vznikne luxusní čtvrť za miliardy
Bývalý průmyslový areál ve Vokovicích mizí. Na jeho místě se chystá výstavba 224 bytů, rodinných domů, školky a prostor pro služby.
Na místě bývalého průmyslového a logistického areálu ve Vokovicích má vyrůst nová rezidenční čtvrť Šárka. Developerská skupina Crestyl spolu s investičním partnerem Wood & Company dokončila demolici původních objektů a připravuje zahájení první etapy výstavby.
Celkem má vzniknout 18 viladomů s 224 byty a čtyři rodinné domy u hranice lesa. První etapa nabídne 98 bytů, stavět se má začít na přelomu roku a kolaudace je plánována na rok 2029. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun.
Aritma bývala součástí československého průmyslu
Lokalita má za sebou dlouhou průmyslovou historii. Ve Vokovicích sídlila Aritma Praha, významný československý výrobce výpočetní techniky. Po skončení původní výroby sloužil areál ještě dlouho jako průmyslové a logistické zázemí. Postupně se ale proměnil v typický městský brownfield v atraktivní části Prahy.
Právě kombinace průmyslové minulosti, dobré dopravní dostupnosti a bezprostřední blízkosti Divoké Šárky dělá z pozemku jednu z výraznějších transformačních lokalit Prahy 6.
Bydlení na drahé adrese
Projekt vzniká v jedné z dražších rezidenčních částí Prahy. Vokovice leží mezi Evropskou ulicí a přírodním parkem Divoká Šárka, nedaleko vodní nádrže Džbán a stanice metra A Nádraží Veleslavín. Ceny bytů se zde dlouhodobě drží nad pražským průměrem. U novostaveb v Praze 6 se běžně pohybují ve vyšších stovkách tisíc korun za metr čtvereční, v prémiových projektech ještě výš.
Nový ceník projektu Šárka developer zatím nezveřejnil. Veřejný prodej má být spuštěn na podzim.
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Školka, kavárna i ordinace
Šárka není nový záměr. Crestyl projekt poprvé představil už v roce 2023. Tehdy počítal rovněž s 224 byty, ale se šesti rodinnými domy a s dřívějším zahájením výstavby. Aktuální varianta má rodinné domy čtyři a změnila se také architektonická podoba projektu.
Nový návrh vytvořil ateliér Chmelař Architekti vedený Davidem Chmelařem. Domy mají mít nepravidelně ustupující hmoty inspirované siluetami skal Divoké Šárky. V materiálech se má výrazně uplatnit kámen a dřevo.
Byty v první etapě budou mít dispozice od 2+kk po 5+kk a plochu od 62 do 165 metrů čtverečních. Součástí nabídky mají být také penthousy. Byty budou vybaveny klimatizací a předokenními žaluziemi, většina z nich bude mít balkony, terasy nebo předzahrádky. Parkování bude svedeno pod zem.
Součástí nové čtvrti nebude jen bydlení. Crestyl počítá s mateřskou školou pro 50 dětí, kterou chce po dokončení bezúplatně převést Praze 6. Vedle školky a zastávky MHD má vzniknout také samostatný objekt pro veřejné služby. Počítá se například s obchodem, lékařskými ordinacemi nebo kavárnou. U lesa má vzniknout i nové hřiště s cvičebními prvky.
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