Investiční byt už není jen vedlejšák. MECH EXPO ukáže, jak dnes investovat do realit
Investiční byty, financování, rekonstrukce i budování celého realitního portfolia. MECH EXPO 2026 propojí začínající i zkušené investory s odborníky, bankami a developery. Konference a veletrh zaměřené na stále profesionálnější svět investování do nemovitostí se uskuteční 8. října v pražském CUBEXu. Newstream je mediálním partnerem akce. Individuální investování do nemovitostí v Česku se mění. Právě profesionalizace realitního investování bude jedním z hlavních témat konference a veletrhu MECH EXPO 2026, který se uskuteční ve čtvrtek 8. října v pražském CUBEXu. Newstream je mediálním partnerem akce.
Investiční byty nebo celé činžovní domy už dávno nejsou doménou pouze velkých profesionálních hráčů. Do nemovitostí investují také jednotlivci, kteří si postupně budují vlastní portfolia. Spolu s tím roste poptávka po službách, které jim mají pomoci s výběrem nemovitosti, financováním, rekonstrukcí i následnou správou.
Na tento posun chce reagovat také letošní MECH EXPO. Na jednom místě propojí začínající i zkušené realitní investory, odborníky na financování, developery, banky a poskytovatele dalších služeb spojených s investováním do nemovitostí.
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Business Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Dřeva máme dost. Na rodinný dům přiroste v českých lesích za dvě minuty
Reality
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Business Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
„Individuální investování do nemovitostí v posledních letech výrazně zpopularizovalo – doslova to vystřelilo. Teď přichází fáze, kdy se to musí ukotvit a zprofesionalizovat,“ říká Dalibor Klíč, CEO společnosti MECH.
Podle něj se obor postupně posouvá od aktivit jednotlivců k profesionálním službám zaměřeným přímo na potřeby investorů. „A co je úplně nový koncept – tito profesionálové reprezentují kupujícího, ne prodávajícího, jako tomu bylo dřív. MECH EXPO je toho důkazem i vyústěním,“ dodává Klíč.
Od financování po rekonstrukce činžovních domů
Program konference se zaměří na praktickou stránku realitního investování. Jedním z témat bude financování dalšího růstu investičního portfolia, ale také práce s odhady nemovitostí a volnou zástavní hodnotou, rekonstrukce nebo místo nemovitostí v širším investičním portfoliu.
Na pódiu se objeví například investor a podnikatel Libor Váka, který se zaměří na práci s odhady a volnou zástavní hodnotou. Realitní investor a konzultant Tomáš Bumbálek představí případovou studii re-flipu a rekonstrukce činžovního domu za téměř miliardu korun.
Investor Ondřej Koběrský se zapojí do panelové diskuse věnované otázce, jakou roli mají nemovitosti v investičním portfoliu. Mezi řečníky budou také realitní makléř Jan Kreibich, investor a podcaster Ondřej Elterlein nebo Dalibor Klíč, který se zaměří na možnosti financování dalšího růstu v roce 2027.
Osm workshopů i veletrh služeb pro investory
Vedle hlavního konferenčního programu nabídne MECH EXPO osm workshopů. Zaměřeny budou jak na úplné začátečníky, tak na pokročilé investory nebo majitele firem. Věnovat se budou rovněž konkrétním oblastem, například správě nemovitostí či jejich nákupu v zahraničí.
Součástí akce bude také veletrh firem z realitního, finančního a technologického sektoru. Mezi partnery MECH EXPO patří podle organizátorů například Valuo Technologies, Moneta Bank, developer Landia, Partners Banka, WATTe, Klub investorek nebo podcast Odvážní.
Smyslem akce je podle pořadatelů vedle předávání zkušeností také propojování lidí, kteří se kolem realitních investic pohybují. Rostoucí profesionalizace totiž neznamená pouze větší množství dostupných služeb. Pro investora zároveň vytváří potřebu orientovat se v tom, které z nich skutečně potřebuje a jak je při budování portfolia využít.
Jeden z největších realitních obchodů posledních let dostal zelenou. ÚOHS povolil skupině kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka převzít pět kancelářských budov Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Hodnota transakce se podle dřívějších informací Newstreamu pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Obří realitní deal má zelenou. Miliardář Lapčík může převzít Riverside Karlín
Reality
Jeden z největších realitních obchodů posledních let dostal zelenou. ÚOHS povolil skupině kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka převzít pět kancelářských budov Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Hodnota transakce se podle dřívějších informací Newstreamu pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
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