Dva americké hotelové řetězce v Rusku dávají všanc své renomé

Hotelové řetězce Hilton a Radisson stále provozují své hotely na ruském trhu. Na rozdíl od jiných firem si je za to ale nikdo nedobírá. Jak je to možné? Jiné skupiny, jako jsou Hyatt, Marriott či IHG, se z Ruska po jeho invazi na Ukrajinu pokorně stáhly.

Reklama

Hotelový gigant Hilton nadále vydělává na ruském trhu. Příjmy z Ruska plynou i dalšímu americkému hotelovému řetězci - Radissonu. Kdekdo má přitom v živé paměti vlnu kritiky, které čelily společnosti jako jsou Heineken, Danone či Raiffeisen Bank za to, že byznys v Rusku nepřerušily. Hotelovým gigantům se ale nic takového neděje. Veřejně nejsou hanobeny, zatím.

Další velké řetězce – Hyatt, Marriott a IHG – se v loňském roce z ruského trhu stáhly. Chvíli jim to sice trvalo, ale morální hledisko zvítězilo nad ekonomickými zájmy. Jako první Rusko opustil v dubnu řetězec Hyatt. Začátkem června ho následoval Marriott, pod který patří luxusní hotelové značky jako Ritz Carlton, JW Marriott, W či St. Regis s prohlášením, že „pozastavuje“ své aktivity v Rusku. Na konci loňského června pak konec oznámil i IHG, kam patří například hotely Intercontinental.

Zdeněk Pečený: Rusko vítá turisty, i ty z nepřátelského Česka. Dolary se hodí Názory Ačkoliv je Česko již přes dva roky na ruském seznamu nepřátelských zemí, vyrazit s českým pasem do Moskvy nebylo nikdy jednodušší. Válce navzdory. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Parazitování na značce

Globální hotelové značky v drtivé většině případů fungují na bázi franšízy. Krátce po ruské invazi na Ukrajinu zdráhající se hotely varovaly před tím, že provozovatelé by mohli stejně zachovat původní názvy, ale již americkým „matkám“ neplatit licenční poplatky. V řadě případů se tak skutečně děje. Například několik hotelů s názvem Marriott lze v Moskvě stále rezervovat, ačkoliv samotný Marriott se z trhu stáhl a v jeho rezervačním systému se v Rusku neobjevuje jediný hotel.

Naopak hotely ze skupin Hilton či Radisson lze stále rezervovat napřímo v rezervačních systémech těchto řetězců.

„Prakticky narychlo vystoupit z dlouhodobých franšízových smluv může být obtížné. I když řetězce technicky ‚odejdou‘ z trhu, mohou hotely stále nést původní značku, ale společnost nemá nad provozem hotelu žádnou kontrolu,“ potvrzuje Richard Clarke, analytik společnosti Bernstein. I za cenu velkých ekonomických ztrát má ale smysl se ze země, kterou celý západní svět označuje za agresora proti Ukrajině, stáhnout. V sázce je totiž mnohem víc. Pověst celé značky.

„Hotelové řetězce, o nichž se má za to, že nadále působí v Rusku, potenciálně čelí významnému poškození pověsti. Zvláště v éře sociálních sítí, kdy o reputaci mohou přijít prakticky během chvíle,“ říká partner britské advokátní kanceláře Pinsent Masons Nick Skea-Strachan s tím, že i přes zjevná rizika jsou ale stále společnoati, které svým setrváváním na ruském trhu dávají všanc své dobré jméno.

Bez Ruska Evropa zezelenat neumí. Byznysu s oligarchy se neštítí Money Do EU dál proudí kovy z Ruska za miliardy eur, upozorňuje investigativní projekt. Evropu do byznysových chapadel ruských oligarchů vhání její snaha být do roku 2050 uhlíkově neutrální, což se neobejde bez nerostných surovin z Ruska. ČTK Přečíst článek

Válka v „obilnici Evropy“ může vyhladovět svět Trhy Ztráty ukrajinského sektoru obilovin a olejnin by v letošním roce mohly přesáhnout 3,2 miliardy dolarů (74,6 miliardy korun). Důvodem jsou vysoké náklady na logistiku a také nárůst cen pohonných hmot a hnojiv. Hrozí také, že vysoké ceny způsobí snížení osevních ploch v příštím a následujících letech. Uvedly to podle agentury Reuters ukrajinské zemědělské svazy. Ukrajina je jedním z předních světových producentů a vývozců potravin a její agrární sektor je tradičně ziskový. ČTK Přečíst článek