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newstream.cz Reality Airbnb rozděluje Prahu. Scheinherr chce regulaci, Motoristé mluví o zásahu do vlastnických práv

Airbnb rozděluje Prahu. Scheinherr chce regulaci, Motoristé mluví o zásahu do vlastnických práv

Airbnb
iStock
nst
nst
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Krátkodobé pronájmy typu Airbnb znovu rozdělují pražské politiky. Adam Scheinherr z Prahy sobě chce zákonnou regulaci, která by podle něj zabránila dalšímu vylidňování centra. Klára Sovová z Motoristů naopak varuje, že omezovat vlastníkům možnost nakládat s jejich bytem může být v rozporu s ústavou.

Česko potřebuje zákon, který umožní regulovat krátkodobé pronájmy typu Airbnb. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to řekl lídr pražské kandidátky a předseda Prahy sobě Adam Scheinherr. Airbnb by se podle něj mělo vrátit ke svému původnímu smyslu, tedy například k situaci, kdy člověk pronajme svůj byt během dovolené.

Proti tomu se postavila jednička pražské kandidátky Motoristů a podnikatelka Klára Sovová. Omezovat vlastníka v tom, jak se svým bytem nakládá, by podle ní mohlo být v rozporu s ústavou.

„Tyhlety sociální experimenty, kdy seberete část vlastnického práva a tomu člověku neumožníte s tím vlastním bytem nakládat tak, jak uzná za vhodné, podle mě odporují ústavě,“ řekla Sovová.

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Scheinherr: Centra měst se mění v turistickou atrakci

Scheinherr považuje regulaci za nutnou. Podle něj k ní postupně dospívají i další velká západní města.

„Všechny západní metropole k tomu dospívají, ať už New York nebo Barcelona, protože pak se z center měst stává jenom turistická atrakce a vyháníme Pražany, kteří tu žijí, někam na okraj,“ řekl.

Praha se o možnost regulovat krátkodobé ubytování snaží dlouhodobě. Jedním z důvodů jsou stížnosti místních obyvatel na hluk a chování některých krátkodobých hostů. Pokud se navíc majitelé bytů sami nepřihlásí k placení poplatku z pobytu, město přichází o část příjmů.

Praha 1 v polovině července žádala, aby připravovaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím konkrétní nástroje k řešení dopadů krátkodobého ubytování. Města by podle ní měla mít možnost zjistit vlastníka bytu, způsob jeho kolaudace i to, zda provozovatel odvádí poplatky. Ministerstvo pro místní rozvoj tehdy uvedlo, že se konkrétní podoba regulace stále řeší.

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Motoristé hájí svobodu vlastníků

Sovová zároveň odmítla tvrzení, že by nezájem vlády o regulaci krátkodobých pronájmů souvisel s lobbistickými vazbami poradkyně ministra pro sport Borise Šťastného Ivany Tykač.

„Odmítám, my jako Motoristé jsme pro svobodu volby a pro svobodu jednotlivce, to znamená pro svobodu nakládat se svým vlastním majetkem,“ uvedla.

Podle Scheinherra by část bytů využívaných pro krátkodobé pronájmy mohla místo turistů sloužit například mladým rodinám. Vlastníci by podle něj dál měli zajištěné vlastnické právo i příjem z nájmu a zároveň by to pomohlo městu. Krátkodobé pronájmy podle něj přispívají k vylidňování centra.

Sovová naopak tvrdí, že regulace Airbnb problém s nedostatkem bydlení nevyřeší.

Scheinherr zároveň upozornil, že Praha musí rozšiřovat vlastní bytový fond. Současné kapacity podle něj nestačí například pro učitele, zdravotní sestry, hasiče nebo policisty, které by město potřebovalo přilákat.

Vychází jarní Realitní CLUB

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Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

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