Zeman odmítl novelizovaný rozpočet na letošek. Vadí mu nižší příjmy

Prezident Miloš Zeman vetoval novelu rozpočtu na letošní rok. Vadí mu, že příjmy jsou nižší, než by mohly být, pokud by byla nejprve přijata novela zákona o daních z příjmů. Zeman to uvedl v dopise, který poslal předsedkyni sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Na webu Pražského hradu to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Reklama

„Důvodem mého veta je skutečnost, že příjmová stránka rozpočtu je nižší, než by mohla být, pokud by předložené novele zákona o státním rozpočtu na rok 2022 předcházela novela zákona o daních z příjmů,” napsal Zeman. Rozpočet tak podle něj vychází ze snížené daňové sazby u příjmů fyzických osob, čímž vzniká rozpočtový výpadek ve výši 90 miliard korun. „Přitom se při zrušení superhrubé mzdy předpokládalo, že zmíněná daňová sazba bude vrácena na původní úroveň. Tento veřejný závazek předkladatel uvedl v odůvodnění k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní,”dodal Zeman.

V roce 2020 sněmovna schválila návrh tehdejší vlády Andreje Babiše (ANO) na zrušení superhrubé mzdy. Premiér tehdy Zemanovi slíbil, že zákon bude po dvou letech změněn.

Sněmovna 18. října schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z 280 miliard na 375 miliard korun. Vláda původně navrhla navýšení rozpočtu i jeho schodku o 50 miliard na 330 miliard korun. Poslanci ale schválili dva koaliční návrhy, které zvýšily výdaje i schodek o dalších 45 miliard korun.