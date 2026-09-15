Merz pod tlakem. AfD míří k velkému vítězství, poprvé dosáhla podpory 30 procent
AfD v Německu dál sílí a poprvé se v celostátním průzkumu dostala na 30 procent. Konzervativce kancléře Friedricha Merze nechává daleko za sebou a tlak na jeho odchod z čela vlády roste.
Alternativa pro Německo dál posiluje a poprvé v některém z celoněmeckých průzkumů dosáhla podpory 30 procent. Podle agentury GMS tak vede před konzervativní unií CDU/CSU kancléře Friedricha Merze už o deset procentních bodů. Tak velký rozdíl mezi oběma stranami dosud žádná agentura nenaměřila.
Kdyby se nyní konaly volby do Spolkového sněmu, AfD by podle GMS získala 30 procent hlasů, CDU/CSU 20 procent. Zelení by skončili na 14 procentech, sociální demokraté a Levice shodně na 11 procentech. Současná vládní koalice CDU/CSU a SPD by tak v parlamentu neměla většinu.
Podobný obrázek nabízejí i další dva aktuální průzkumy. INSA i YouGov dávají AfD 29 procent. CDU by podle INSA získala 19,5 procenta, podle YouGov dokonce jen 18,5 procenta.
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AfD sbírá rekordy i v zemských volbách
Růst AfD se neodehrává jen v průzkumech. Předminulou neděli strana zvítězila v Sasku-Anhaltsku s rekordním ziskem 43,8 procenta hlasů. Další velký úspěch může přijít už v neděli v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde jí průzkumy přisuzují 35 až 38 procent.
Pro Merzovu CDU naopak vyhlídky vypadají mimořádně špatně. V Meklenbursku-Předním Pomořansku se pohybuje jen mezi šesti a sedmi procenty a není vyloučeno ani to, že by se vůbec nedostala do zemského sněmu ve Schwerinu.
Ve stejný den se volí také v Berlíně. AfD tam může získat kolem 18 procent hlasů, tedy přibližně dvojnásobek výsledku z roku 2023. CDU se mezitím o první místo přetahuje s radikálně levicovou Levicí.
AfD přitom Spolkový úřad pro ochranu ústavy loni v květnu označil za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. AfD se proti tomuto hodnocení soudně brání. V posledních celoněmeckých parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů a stala se nejsilnější opoziční stranou.
Vítězství bez velkého důvodu k oslavám. CDU kancléře Friedricha Merze skončila v komunálních volbách v Dolním Sasku první, oproti minulým volbám ale ztratila. AfD naopak svůj výsledek více než ztrojnásobila a získala 16,5 procenta hlasů.
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Vítězství bez velkého důvodu k oslavám. CDU kancléře Friedricha Merze skončila v komunálních volbách v Dolním Sasku první, oproti minulým volbám ale ztratila. AfD naopak svůj výsledek více než ztrojnásobila a získala 16,5 procenta hlasů.
Merz pod stále větším tlakem
Série špatných výsledků a průzkumů tvrdě dopadá na kancléře Friedricha Merze. Podle průzkumu agentury INSA z minulého týdne mu důvěřuje už jen 14 procent Němců. Jeho další setrvání v čele vlády odmítá dokonce i většina voličů CDU.
Stále častěji se proto spekuluje, že by vlastní strana mohla Merze přimět k odchodu z kancléřského křesla. Mezi nejčastěji zmiňované možné nástupce patří bavorský premiér Markus Söder a premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst.
AfD tak zatím těží nejen z vlastní rostoucí podpory, ale také ze slabosti vládních stran. Pokud se současný trend potvrdí i v dalších zemských volbách, tlak na Merze a celé vedení CDU může ještě výrazně zesílit.
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