Češi vymazali Hilton z Vídně. Hotel u Schönbrunnu si budou řídit sami
Česká skupina Czech Inn Hotels ukončila spolupráci s řetězcem Hilton u svého vídeňského hotelu nedaleko zámku Schönbrunn. Objekt, který dosud fungoval jako DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn, nově ponese jméno Grand Hotel Palace Schönbrunn. Skupina do změny značky a proměny hotelu investuje vyšší desítky milionů korun.
Česká hotelová skupina Czech Inn Hotels převzala od poloviny října plné řízení vídeňského hotelu, který dosud fungoval pod značkou DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn. Spolupráce s americkým řetězcem končí a hotel přechází pod vlastní značku české skupiny.
Nově se bude jmenovat Grand Hotel Palace Schönbrunn. Czech Inn Hotels zároveň chystá investice ve vyšších desítkách milionů korun do rebrandingu a proměny hotelu.
České hotely patří obsazeností k evropské špičce, za pokoje si ale účtují výrazně méně než řada zahraničních konkurentů. V Praze vyšla hotelová noc v srpnu v průměru na 113 eur, zhruba stejně jako ve Vídni. V Římě byla téměř dvojnásobně drahá. Podle hoteliéra Jaroslava Svobody by Česko nemělo soupeřit o turisty především nízkou cenou.
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České hotely patří obsazeností k evropské špičce, za pokoje si ale účtují výrazně méně než řada zahraničních konkurentů. V Praze vyšla hotelová noc v srpnu v průměru na 113 eur, zhruba stejně jako ve Vídni. V Římě byla téměř dvojnásobně drahá. Podle hoteliéra Jaroslava Svobody by Česko nemělo soupeřit o turisty především nízkou cenou.
Češi sázejí na vlastní značku
Změna navazuje na dlouhodobou strategii skupiny, která dává přednost vlastnímu řízení hotelů před provozem pod značkami nadnárodních řetězců. „Hotely si řídíme sami. Máme zkušené týmy, známe trh a víme, co naši hosté očekávají. Vlastní řízení nám dává svobodu rozhodovat a nést plnou odpovědnost za výsledek,“ říká zakladatel a majitel Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda.
Skupina už má s podobným krokem zkušenost i z Česka. Pražský hotel, který dříve fungoval pod značkou Kempinski, dnes provozuje jako The Grand Mark Prague. Podobně brněnský Barceló nyní působí jako Grand Palace Brno.
Podle Svobody se hosté dnes při výběru hotelu více řídí kvalitou služeb a cenou než samotným logem nad vchodem.
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Desítky milionů do proměny hotelu
Grand Hotel Palace Schönbrunn leží přibližně 500 metrů od zámku Schönbrunn. Budova z roku 2011 nabízí 247 pokojů včetně 21 apartmánů a téměř tisíc metrů čtverečních konferenčních prostor s osmi sály.
Czech Inn Hotels chce novou značku postavit tak, aby lépe odpovídala poloze hotelu, jeho charakteru a zaměření na individuální i firemní klientelu.
Převzetí vídeňského hotelu je zároveň dalším krokem v zahraniční expanzi skupiny. Czech Inn Hotels už působí také v Gruzii, Maďarsku, Portugalsku a Lotyšsku. V roce 2026 rozšířila zahraniční portfolio například o pětihvězdičkový Grand Palace Riga.
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Objem investic do hotelových nemovitostí v Česku dosáhl v letošním prvním čtvrtletí 340 milionů eur, v přepočtu 8,49 miliardy korun. Je to téměř třikrát více než za celý loňský rok. Údaje zveřejnila poradenská společnosti Savills.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
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O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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