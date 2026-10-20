Za cenu osmdesátimetrového bytu získali dům pro dvě rodiny. Háček byl v pozemku
Strmý svah pod lesem, dřevěná chata a parcela, která rozhodně nepatřila k těm jednoduchým. Přesto právě tady vznikl dům pro dvě spřátelené rodiny. Pozemek, jehož cena podle autorů odpovídala zhruba osmdesátimetrovému bytu v této části Prahy, dokázali architekti z Mimosa proměnit ve dvě samostatná bydlení s terasami, zahradou a výhledem do Břežanského údolí.
Na první pohled to nebyla vysněná parcela. Strmý pozemek na Zbraslavi, těsně pod lesem a s původní dřevěnou chatou, patřil k těm, u kterých je potřeba počítat s kompromisy ještě předtím, než se začne kreslit první čára.
Právě cena ale otevřela jinou možnost. Podle autorů odpovídala zhruba ceně osmdesátimetrového bytu v dané lokalitě. Místo jednoho bytu tak dvě spřátelené rodiny získaly pozemek, na kterém bylo možné vytvořit dva samostatné domovy.
Architekti z kanceláře Mimosa se přitom nesnažili složitý terén „porazit“. Naopak z něj udělali hlavní princip návrhu. Dva na sobě posazené hranoly kopírují svah, každý byt zabírá jedno podlaží a obytné místnosti se otevírají směrem k Břežanskému údolí a hradišti Závist.
Dva byty místo jednoho kompromisu
Základní princip domu je jednoduchý. Každá rodina má vlastní byt v jednom podlaží, zároveň ale sdílejí technické zázemí objektu. Dispozice byly navrženy co nejracionálněji, aby co nejméně plochy padlo na komunikace. I proto se schodiště přesunulo ven a uvnitř zůstalo více prostoru pro samotné bydlení.
Obytné místnosti se otevírají směrem do krajiny, s výhledy na Břežanské údolí a hradiště Závist. Každá domácnost má zároveň vlastní terasu a kontakt se zahradou.
Dům tak funguje jako dvě samostatné domácnosti, které spolu sousedí mnohem těsněji než v běžném dvojdomě, ale přitom si zachovávají vlastní charakter.
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Černé dřevo dole, plech nahoře
Rozdílnost obou bytů se propisuje i do vzhledu domu. Spodní část má fasádu z černě natřených prken, horní patro je obloženo vlnitým plechem. Tmavá barevnost má praktický i vizuální efekt. Dům se díky ní v dálkových pohledech ztrácí proti lesu a nesnaží se stát novou dominantou svahu. Tou zůstává nedaleká funkcionalistická vila Vladislava Vančury.
Konstrukčně jde o zděný dům, který doplňují prefabrikované betonové stropní panely. Ty podle autorů pomohly zkrátit dobu výstavby a snížit náklady. Beton se přitom neschovává pod omítkou. V interiérech obou bytů zůstává přiznaný a stává se součástí výrazu domu.
Každá domácnost si zároveň interiér i exteriér přizpůsobila vlastním preferencím, takže výsledkem nejsou dvě identické poloviny, ale dva odlišné domovy v jednom objemu.
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Technika je společná, život oddělený
Obě bytové jednotky sdílejí technické zázemí. Dům vytápí tepelné čerpadlo, dešťová voda se využívá k zalévání zahrady a střechu pokrývá extenzivní vegetace.
Také zahrada navazuje na okolní les. Autoři odstranili původní drátěný plot a hranici pozemku nechali spíš naznačenou. Zůstaly jen betonové sloupky postupně zarůstající břečťanem. Dům se tak nesnaží od okolí oddělit, ale spíš do něj co nejvíc zapadnout.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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