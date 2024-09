Výbušné pagery. Akce Izraelců zranila tisíce členů Hizballáhu

Tisíce pagerů, osobních komunikačních zařízení, v Libanonu explodovaly v úterý, přičemž zabily nejméně devět lidí a na 2750 zranily. Pagery podle Reuters využívali příslušníci libanonského militantního hnutí Hizballáh, včetně jeho bojovníků i zdravotníků.

Izrael ukryl výbušný materiál do pagerů, které si před několika měsíci u tchajwanského výrobce Gold Apollo objednalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. S odvoláním na nejmenované americké a další představitele to napsal list The New York Times (NYT). Tchajwanská společnost ale následně uvedla, že pagery nevyrobila. Podle sdělení firmy je vyrobila firma BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Gold Apollo dnes podle agentury AP uvedla, že měla s touto maďarskou společností smlouvu, která ji opravňovala používat její značku. Vysoce postavený zdroj libanonských bezpečnostních složek agentuře Reuters řekl, že za explozemi stála izraelská tajná služba Mossad.

Libanonská vláda i Hizballáh už dříve přisoudily útok Izraeli. Ten záležitost nekomentoval.

Pagery vyrobené na Tchaj-wanu společností Gold Apollo podle zdrojů NYT zachytily izraelské tajné služby předtím, než dorazily do Libanonu. Do každého zařízení umístily výbušninu vážící několik desítek gramů a zabudovaly do něj spínač, kterým mohly pager na dálku odpálit.

Majitelé pagerů v úterý okolo 15:30 místního času (14:30 SELČ) obdrželi zprávu, která zdánlivě pocházela od Hizballáhu. Místo toho ale odpálila výbušninu, řekli NYT dva nejmenovaní činitelé.

„Výrobek nebyl náš. Měl na sobě jen naši značku,“ řekl dnes brzy ráno Reuters šéf Gold Apollo a dodal, že i jeho firma se stala obětí incidentu. Zničené pagery měli na snímcích analyzovaných Reuters nálepky ve formátu odpovídajícím Gold Apollo.

Agentuře Reuters několik nejmenovaných zdrojů sdělilo, že spiknutí zřejmě Izrael připravoval několik měsíců. Anonymní libanonský bezpečnostní zdroj pak také uvedl, že Hizballáh si objednal 5000 pagerů u Gold Apollo a obdržel je letos na jaře.

„Mossad do zařízení vložil plošný spoj s výbušným materiálem, který přijímá kód. Je velmi těžké ho jakýmkoliv způsobem odhalit. Dokonce ani žádným přístrojem nebo skenerem,“ řekl bezpečnostní zdroj agentuře Reuters.

Informace NYT podle agentury AFP podporují dřívější prohlášení některých odborníků, podle kterých se izraelským službám podařilo proniknout do dodavatelského řetězce Hizballáhu a útok naplánovat. O podobném scénáři s odkazem na své zdroje hovořila v úterý také stanice Sky News Arabia. Stanice Al-Džazíra s odvoláním na libanonský bezpečnostní zdroj uvedla, že k jednotlivým pagerům bylo připevněno asi 20 gramů trhaviny a že zařízení byla dovezena před pěti měsíci.