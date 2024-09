Ukrajinci odpálili ruský muniční sklad. Rusové město evakuovali

Ruské úřady ve středu oznámily částečnou evakuaci města Toropec v Tverské oblasti. Média informují o silných explozích a o útoku ukrajinských dronů, které podle nich během noci zasáhly muniční sklad. Nejmenovaný zdroj z ukrajinské tajné služby SBU později několika ukrajinským a mezinárodním médiím řekl, že ukrajinský dronový útok tam zničil velký sklad s řízenými střelami, naváděnými bombami a dělostřeleckou municí. Regionální činitelé informují pouze o útoku ukrajinských bezpilotních letounů a o požáru. Toropec, kde žije kolem 13 tisíc obyvatel, leží několik set kilometrů severozápadně od Moskvy, nedaleko hranic s Běloruskem.

Na ruský sklad v Toropci zaútočily drony SBU, vojenské rozvědky HUR a ukrajinských sil pro speciální operace, řekl agentuře Reuters, ruské službě BBC, serveru Ukrajinska pravda nebo agentuře Ukrinform nejmenovaný zdroj z SBU. Ruské ministerstvo obrany tam podle něj skladovalo střely pro systémy Iskander, Točka-U, naváděné letecké pumy KAB nebo dělostřeleckou munici, které ruská armáda používá ve svém tažení proti Ukrajině.

Po příletu ukrajinských dronů začaly silné detonace, dodal zdroj. Silné exploze v Toropci jsou pozorovatelný fakt, ale další podrobnosti nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit, podotkla BBC na svém ruskojazyčném webu.

O útoku na muniční sklad psal už dříve například telegramový kanál Astra s odvoláním na svědectví místních obyvatel, který rovněž zveřejnil noční záběry, na kterých jsou vidět a slyšet vzdálené exploze a požáry. Podle zprávy státní tiskové agentury RIA Novosti z roku 2018 budovalo Rusko v Toropci místo pro skladování raket, munice a výbušnin, napsal Reuters.

Gubernátor regionu Igor Rudeňa podle serveru Meduza uvedl, že oblast v noci napadly ukrajinské drony a v důsledku pádu jejich trosek vypukl požár. Městská správa mezitím nařídila částečnou evakuaci obyvatel Toropce do sousedního města, napsala BBC. Správa Zapadodvinského okresu Tverské oblasti později podle Reuters ohlásila výpadky v dodávkách elektřiny. Důvod neuvedla. Místní školy přešly na on-line výuku. Tento region sousedí s okresem, kde leží Toropec. Zprávy se zatím nezmiňují o případných obětech nebo zraněných.

Satelity NASA zachytily ohnisko požárů

Služba amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), která monitoruje požáry na Zemi přes satelity, detekovala východně od Toropce velké ohnisko požárů, upozornila BBC.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o sestřelení 54 ukrajinských dronů nad pěti ruskými regiony, o Tverské oblasti se nezmínilo. Ruští představitelé zřídka zveřejňují plný rozsah škod způsobených ukrajinskými útoky, podotkl Reuters.

Agentura zároveň upozornila, že některé stanice monitorující zemětřesení zaznamenaly otřesy, které senzory vyhodnotily jako slabší zemětřesení v Tverské oblasti.

Kyjev uvádí, že ukrajinské údery na Rusko jsou zaměřeny na vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu, která je klíčová pro válečné úsilí Moskvy v jejím tažení na Ukrajině. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak dnes na Telegramu zveřejnil video, které se šíří po sociálních sítích a má zachycovat záběry explozí v regionu, a doprovodil ho poznámkou: „Demilitarizace Ruska je nezbytná k ukončení teroru.“ Ukrajina se ruské vojenské agresi brání už třetím rokem. Invazi nařídil v roce 2022 ruský prezident Vladimir Putin s argumentem, že je třeba zajistit „denacifikaci a demilitarizaci“ sousední země.

