Volit se bude. Stát pomůže s volbami v obcích postižených povodněmi

Ministerstvo vnitra zorganizuje v pátek a v sobotu volby v oblastech postižených záplavami celkem pěti obcím.

Reklama

Dvě desítky obcí zvládnou organizaci hlasování vlastními silami s komplikacemi, ale „více méně bez pomoci“. Den před zahájením hlasování o novém složení krajských zastupitelstev a třetiny Senátu to po zasedání Ústředního krizového štábu řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). V Česku je zhruba 6250 obcí a kolem 14 tisíc okrsků. Ve středu Rakušan hovořil o 35 obcích, kde velká voda způsobí problémy s hlasováním.

„Zajistíme signál, elektrocentrály, zajistíme, aby volební místnosti byly obsluhovány. Jsme schopni zajistit lidi, kteří budou jezdit s urnami jako řidiči,“ uvedl Rakušan k uvedeným pěti obcím, které nejsou samy schopné hlasování zařídit. Ve zrychleném řízení požádalo o doklady 109 lidí, kterým je úřady doručí do začátku hlasování. Hasiči rozeslali v oblastech záplav s pomocí operátorů 256.000 zpráv SMS souvisejících s organizací voleb, doplnil.

Stanislav Šulc: Co má smysl sledovat při víkendových volbách a proč to nejsou celkové výsledky? Názory Volby do krajských zastupitelstev dlouhodobě patří k těm nejméně sledovaným politickým kláním u nás. A nepomůže tomu ani skutečnost, že se zároveň volí třetina senátorů. Jak ale naznačily volby do Evropského parlamentu, doba se mění a s ní také voliči a jejich poselství, která svými hlasy politikům vzkazují. Co má tedy smysl sledovat během nadcházejících voleb, zejména v kontextu parlamentních voleb v příštím roce? Zde jsou nejdůležitější otázky. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

Ze 200 okrsků, o kterých hovořil Rakušan ve středu, bude podle něj do pátku 150 v podstatě bezproblémových. „U ostatních řešíme míru pomoci“, uvedl. Kterých obcí se bude pomoc týkat nejintenzivněji, nechtěl ministr prozradit. Pomoci pojede vnitro například do Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku, potvrdil ministr slova tamní starostky. Počítá tam se stanem, zajištěním lidí do komise či signálu, vypočítal. Forma pomoci se v obcích bude lišit podle jejich potřeb.

Rakušan současně vyzval, aby občané žádali o mobilní hlasovací urnu, protože i v případě možnosti hlasovat touto formou čas pro vhození lístku vyprší v sobotu v 14:00.

Možnost požádat zrychleně o občanský průkaz měli do středečních 18:00 obyvatelé některých částí Moravskoslezského, Olomouckého a Jihočeského kraje. Byla otevřená na obecních úřadech Český Těšín, Krnov, Opava, Orlová, Ostrava, Olomouc, Jeseník, Litovel, Šumperk, České Budějovice, Tábor, Třeboň a Vodňany. Vyrobené občanské průkazy rozvezou do zmíněných obcí s rozšířenou působností.

David Ondráčka: Za kulisy krajských voleb. Přes kraje teče hodně peněz aneb jak politické zájmy ovlivňují život v regionech Názory Krajské volby tento víkend opět ukáží, jak úsměvně málo se v Praze a celostátních médiích ví o skutečných zájmech a osobních i mocenských vazbách v regionech. Jak povrchně o nich referujeme jen přes osoby lídrů, ale hejtman kraj sám neřídí, reálně je jen jedním z radních. Kraje jsou dnes především vlivné dotační struktury a to definuje zájmy, o které se na nich hraje. Kolem toho se pochopitelně točí i krajské volby a následné sestavování vládních koalic, řízení klíčových krajských holdingů a příspěvkovek, tak funguje i sponzoring kandidátů. David Ondráčka Přečíst článek

Informace o možnostech hlasování mají lidé dostat od starostů, zprávami operátorů i dalšími cestami. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček zmínil i zapůjčení speciálních sirén.

Ministr na tiskové konferenci společně s šéfem hasičů vyzval dobrovolníky, aby nejezdili pomáhat do vytopených oblastí na vlastní pěst. Přihlásit se mohou do seznamů dobrovolníků Českého červeného kříže, Adry a Diakonie, ze kterých vybírají a přidělují dobrovolníky do postižených obcí krajské úřady.

Povodně v Česku ustupují, po dnešní 11. hodině byl některý z povodňových stupňů na zhruba 50 místech. V některých lokalitách jsou stále uzavřené silnice, problémy jsou i na železnici a desítky tisíc odběratelů jsou nadále bez dodávek elektřiny. V postižených místech lidé uklízejí škody, pomáhají jim mimo jiné hasiči, armáda, dobrovolníci i vězni. Povodně mají zatím pět obětí, další lidé jsou pohřešovaní.