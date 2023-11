Timmermans ostrouhal. Volby v Nizozemsku vyhrála krajně pravicová Strana pro svobodu Geerta Wilderse

V nizozemských parlamentních volbách zvítězila s velkým náskokem krajně pravicová populistická Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, která získala 23,5 procenta hlasů. Ukázaly to výsledky hlasování po sečtení 97,9 procenta všech spočtených hlasů.

Druhé místo ve volbách, které se konaly ve středu, zaujala s odstupem osmi procentních bodů společná kandidátka nizozemské Strany práce (PvdA) a Zelené levice (GL), jejímž lídrem je bývalý eurokomisař Frans Timmermans. Favorizovaná liberální pravicová Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD), kterou vede nynější ministryně spravedlnosti Dilan Yeşilgözová-Zegeriusová, skončila až třetí se ziskem 15,1 procenta.

Na čtvrtém místě s 12,8 procenta hlasů skončila strana Nová společenská smlouva (NSC), kterou založil teprve letos v létě populární poslanec Pieter Omtzigt.

Volební účast podle předběžných výsledků dosáhla 77,7 procenta oprávněných voličů.

Známý odpůrce islámu Wilders by se tak mohl stát příštím premiérem a vést koaliční rozhovory. Deník Volksrant jako jednu z možných koalic uvádí spojení Wildersovy strany s VVD, protestní Stranou zemědělců (BBB) se sedmi křesly a třemi menšími uskupeními. V součtu však této možné koalici chybí k potřebné většině 76 křesel jeden mandát.

Podle mnohých expertů by Wilders v roli šéfa vlády otřásl evropskou politikou. Ve svém programu vyzývá například k uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie či k absolutnímu zastavení přijímání žadatelů o azyl v zemi.

Strany však nyní patrně čekají dlouhá povolební vyjednávání. Pokud by Wilders ve skládání většinové vlády neuspěl, nabízí se podle listu Volksrant koalice proevropských stran. Timmermansova formace spolu s VVD, NSC a devíti mandáty liberální strany D66 by dala dohromady 78 křesel.