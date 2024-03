V Itálii základní škola vyhlásila volno kvůli konci ramadánu. Školáci by stejně nepřišli

Žáci základní školy v italském městě Pioltello nedaleko Milána zůstanou 10. dubna doma. Vedení školy se totiž rozhodlo vyhlásit volno na den, kdy se slaví konec muslimského postního měsíce ramadánu. V Itálii se tak stalo poprvé, píše deník Corriere della Sera.

Rozhodnutí, které ostře kritizovala krajní pravice, škola odůvodnila tím, že mnoho žáků v uplynulých letech na významný muslimský svátek doma stejně zůstávalo.

Na základní školu ve městě, které spadá do milánské metropolitní oblasti, chodí zhruba 1300 dětí, z nichž 40 procent pochází z muslimských rodin, uvedl ředitel Alessandro Fanfoni. „Máme tu třídy, kam v minulých letech na vyučování na konci ramadánu přišly tři nebo čtyři děti,” řekl. Rozhodnutí vyhlásit na 10. dubna volno podpořila podle ředitele i školská rada, v níž zasedají zástupci rodičů. Škola proto zahájila v září školní rok o den dříve než v okolních obcích, aby dodržela povinný rozsah výuky.

Rozhodnutí školy, které je podle tisku první tohoto druhu v Itálii, kritizovala krajní pravice. „Je to nepřijatelná volba, která jde proti hodnotám, identitě a tradici naší země,” uvedl italský ministr dopravy a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini. V obdobném duchu se vyjádřili i další činitelé této strany. Školu podpořila starostka města Pioltello Ivonne Cosciottiová ze středolevicové Demokratické strany. Rozhodnutí, o kterém podle svých slov starostka nebyla informována předem, jde podle ní správným směrem.

V Itálii se podle různých odhadů hlásí k islámu tři až pět procent obyvatel. Nynější přítomnost islámu v Itálii souvisí především s přistěhovalectvím, které zesílilo od konce 80. let minulého století. Islám patří v Itálii k menšinovým náboženstvím, v zemi se většina lidí hlásí ke křesťanství. Podle posledních odhadů se ale zhruba 30 procent Italů nehlásí k žádné víře.

