Trump má dohodu o Gaze. Hamás se vzdá zbraní, teď je na tahu Izrael
Teroristické hnutí Hamás potvrdilo dohodu o postupném odevzdání zbraní a předání správy Pásma Gazy palestinské technokratické vládě. Americký prezident Donald Trump označil dohodu za zásadní krok k ukončení konfliktu. Její uskutečnění ale zůstává nejisté: Hamás podmiňuje odzbrojení stažením izraelské armády a obnovou poničeného území, zatímco Izrael zatím dojednané podmínky oficiálně nepřijal, píší světové agentury.
Hamás a další ozbrojené palestinské skupiny mají postupně odevzdat své zbraně orgánům nově vytvořené palestinské technokratické vlády. Dohodu oznámil v noci na dnešek americký prezident Donald Trump a následně ji potvrdili také dva vysoce postavení představitelé Hamásu.
„Tato dohoda je významným krokem k tomu, aby Gazu konečně spravovala nová palestinská vláda, která bude úzce spolupracovat s Radou míru při pomoci palestinskému lidu,“ napsal Trump na sociální síti Truth Social.
Podle amerického prezidenta má dohoda zároveň zajistit bezpečnost Izraele, protože Pásmo Gazy už nebude moci sloužit jako základna pro teroristické útoky. Na jednáních se jako zprostředkovatelé podílely Egypt, Katar a Turecko.
Nejprve policejní, potom těžké zbraně
Odzbrojování má probíhat postupně. Podle člena Trumpovy Rady míru mají být nejprve předány zbraně policie ovládané Hamásem a následně těžké zbraně dalších ozbrojených frakcí.
Veškeré zbraně mají převzít orgány Národního výboru pro správu Gazy, tedy palestinské technokratické vlády, která má od Hamásu převzít civilní správu území. Proces má zahrnovat také ukončení vojenských aktivit a postupné odstranění vojenské infrastruktury.
Podrobný plán uskutečnění dohody má být zveřejněn během dvou týdnů. Samotné odzbrojení ale podle vyjednavačů potrvá delší dobu. Přesný harmonogram zatím dokončen není, uvádí Reuters.
Více než čtyři pětiny všech budov v Pásmu Gazy, po nichž zůstalo přes 60 milionů tun sutin, zničila nebo poškodila válka mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, kterou 10. října zastavilo křehké příměří. Ukázaly to aktuální údaje OSN, které dnes analyzovala agentura AFP.
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Více než čtyři pětiny všech budov v Pásmu Gazy, po nichž zůstalo přes 60 milionů tun sutin, zničila nebo poškodila válka mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, kterou 10. října zastavilo křehké příměří. Ukázaly to aktuální údaje OSN, které dnes analyzovala agentura AFP.
Hamás mluví o ústupku v zájmu Palestinců
Vyjednavač Hamásu Ghází Hamád označil souhlas s dohodou za ústupek, který hnutí učinilo v zájmu obyvatel Pásma Gazy. Má je podle něj uchránit „před zabíjením a vysídlením“.
Hamás ale zároveň stanovil několik podmínek. Odevzdání zbraní spojuje se stažením izraelské armády, nástupem palestinské technokratické vlády a zahájením obnovy zničeného území. Na celý proces má podle hnutí dohlížet právě palestinská administrativa, nikoli Izrael.
Hnutí nyní očekává, že Rada míru a zprostředkovatelské země zajistí dodržování dohody také ze strany Izraele. Hamás varoval, že pokud izraelská armáda své závazky nesplní, nezačne plnit ani on svou část ujednání, informuje Al Jazeera.
Každá strana popisuje jiné pořadí kroků
Právě pořadí jednotlivých kroků může být největší překážkou uskutečnění dohody. Trump uvedl, že izraelská armáda se bude z Pásma Gazy stahovat postupně společně s odzbrojováním palestinských skupin. Po dokončení celého procesu mají bezpečnost převzít Mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií.
Vyjádření představitelů Hamásu ale naznačují jinou posloupnost. Hnutí požaduje stažení izraelských vojáků a záruky obnovy Gazy jako podmínku, bez níž zbraně neodevzdá.
Postoj izraelské vlády navíc zůstává nejasný. Nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters řekl, že dojednané podmínky jsou pro Izrael neuspokojivé. Američtí představitelé přesto věří, že je izraelská vláda nakonec dodrží.
Faktické rozdělení Pásma Gazy na oblast kontrolovanou Izraelem a část ovládanou Hamásem se do budoucna jeví jako čím dál pravděpodobnější možnost, když selhává úsilí o prosazení plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na trvalé ukončení války nad rámec současného příměří. Napsala o tom agentura Reuters s odvoláním na téměř dvě desítky zdrojů.
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Faktické rozdělení Pásma Gazy na oblast kontrolovanou Izraelem a část ovládanou Hamásem se do budoucna jeví jako čím dál pravděpodobnější možnost, když selhává úsilí o prosazení plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na trvalé ukončení války nad rámec současného příměří. Napsala o tom agentura Reuters s odvoláním na téměř dvě desítky zdrojů.
Správu Gazy má převzít nová vláda
Dohoda je součástí širšího mírového plánu, který platí společně s příměřím od loňského října. Jeho cílem je nejen odzbrojení Hamásu, ale také ukončení jeho vlády v Pásmu Gazy.
Správu území má převzít výbor palestinských technokratů. Na jeho činnost má dohlížet Rada míru, kterou Trump založil v lednu. Hnutí Hamás už na začátku července oznámilo, že je připraveno rozpustit svou vládu a předat civilní správu novému výboru. Tehdy však ještě nepotvrdilo, že se vzdá také zbraní.
Bezpečnostní odpovědnost mají po izraelském odchodu postupně převzít Mezinárodní stabilizační síly a palestinská policie. V době zahájení příměří kontrolovala izraelská armáda přibližně polovinu Pásma Gazy, nyní je podle odhadu agentury Reuters přítomna asi na 70 procentech území.
Válka si vyžádala desítky tisíc obětí
Příměří z loňského října zastavilo rozsáhlou izraelskou vojenskou operaci, kterou vyvolal útok Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023. Při něm zahynulo zhruba 1 200 lidí, většinou Izraelců, a dalších přibližně 250 lidí útočníci odvlekli do Pásma Gazy.
Při následné izraelské ofenzivě zahynulo podle palestinských úřadů více než 73 tisíc lidí. Většina obyvatel Pásma Gazy musela během války opustit své domovy a řada z nich nadále žije v provizorních táborech.
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