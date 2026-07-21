Trump chce pomoct Libanonu. Nevyloučil ani rozhovor s Hizballáhem
Donald Trump slíbil Libanonu pomoc a respekt, který si podle něj země zaslouží. Při prvním setkání s libanonským prezidentem Josephem Aúnem ve Washingtonu naznačil i ochotu jednat se zástupci Hizballáhu, bude-li si to Bejrút přát. Schůzka přichází v citlivé chvíli: Libanon a Izrael za amerického zprostředkování jednají o stažení izraelských sil, odzbrojení Hizballáhu a možné cestě k míru.
Americký prezident Donald Trump slíbil Libanonu pomoc. Při setkání s libanonským prezidentem Josephem Aúnem ve Washingtonu řekl, že země byla po celá desetiletí těžce zkoušena a že Spojené státy jí chtějí v budoucnu pomoci. Informovala o tom agentura Reuters.
„Je to místo a země, s nimiž se zacházelo velmi špatně, a my zajistíme, aby se s nimi zacházelo správně a s úctou, kterou si zaslouží,“ řekl Trump novinářům v úvodu jednání.
Donald Trump se chystá znovu roztočit celní válku. Podle Financial Times má tento týden oznámit nová cla na dovoz z desítek zemí, a to navzdory varování vlastních poradců před hospodářskými otřesy. Bílý dům zároveň hledá právní cestu, jak zavést i vyšší sazby a obejít problémy, na které Trumpova cla narazila u soudu.
Celní válka se vrací. Trump chystá nová cla na dovoz z desítek zemí
Money
Donald Trump se chystá znovu roztočit celní válku. Podle Financial Times má tento týden oznámit nová cla na dovoz z desítek zemí, a to navzdory varování vlastních poradců před hospodářskými otřesy. Bílý dům zároveň hledá právní cestu, jak zavést i vyšší sazby a obejít problémy, na které Trumpova cla narazila u soudu.
Přijde hovor s hnutím Hizballáh?
Podle Reuters později dodal, že by byl ochoten promluvit i se zástupci militantního hnutí Hizballáh, pokud by o to jeho libanonský protějšek stál. Prezident Aún uvedl, že nadešel čas, aby se Libanon stal stabilní a bezpečnou zemí.
Schůzka se konala na závěr Aúnovy čtyřdenní návštěvy Washingtonu. Šlo o první setkání Trumpa s libanonským prezidentem a zároveň o první návštěvu libanonské hlavy státu v Bílém domě od roku 2009.
Jednání probíhá v citlivém diplomatickém okamžiku. Libanon a Izrael vedou za zprostředkování Spojených států přímé rozhovory. Bejrút doufá, že povedou ke stažení izraelských vojsk z částí jižního Libanonu, které nyní okupují. Zároveň chce získat podporu při převzetí kontroly nad oblastmi ovládanými Hizballáhem, jenž má podporu Íránu a bojuje s Izraelem.
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