Technické obory v Česku mají zachraňovat studenti z Indonésie

Do českých firem bude moct ročně nastoupit až 1000 studentů indonéských technických škol. Program, který má pomoct k řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v Česku, schválila vláda. Dosud byla kvóta na zaměstnanecké karty pro indonéské občany 150 lidí ročně.

„Pro naši ekonomiku jsou klíčová průmyslová odvětví jako automobilový, slévárenský, ocelářský nebo chemický průmysl. Firmy z těchto oblastí potřebují dostatek technicky vzdělaných pracovníků. Abychom jim pomohli kvalifikované zaměstnance získat, spouštíme nový projekt, který indonéským studentům umožní pracovat pro české firmy a získat potřebnou praxi,“ uvedl ve středu na výjezdním zasedání vlády v Havlíčkově Brodě ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Projekt slouží pro české firmy minimálně s 500 zaměstnanci, které zaměstnají vybrané indonéské občany po dobu dvou let. Firmy cizincům budou muset zajistit ubytování, zaškolení, koordinátora a překladatele. Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou indonéští studenti podávat na české ambasádě v Jakartě.

Pilotní fáze projektu se uskutečnila ve druhé polovině minulého roku, kdy se ho zúčastnilo 300 indonéských pracovníků. Svářeči, zámečníci či elektrikáři ve věku 21 až 29 let posílili plzeňský závod Škody Group, předního evropského výrobce vozidel pro veřejnou dopravu.

Státnímu rozpočtu by mělo při naplnění kvót plynout ze správních poplatků za rok pět milionů korun, pracovníci totiž v přepočtu hradí 5000 korun za žádost.

