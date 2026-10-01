Babišův SynBiol skončil téměř půl miliardy v minusu
Byznys roste, konečný účet ale skončil hluboko v červených číslech. SynBiol premiéra Andreje Babiše loni zvýšil tržby o téměř 37 procent na 11,3 miliardy korun. Přesto skončil v téměř půlmiliardové ztrátě. Výrazně narostly také bankovní úvěry skupiny. Za prudkým zhoršením hospodářského výsledku ovšem z velké části stojí účetní operace související s konsolidací skupiny.
Na první pohled vypadají loňská čísla SynBiolu poněkud paradoxně. Skupina vlastněná premiérem Andrejem Babišem výrazně rozšířila byznys a její tržby se vyšplhaly na 11,3 miliardy korun. Meziročně tak narostly o téměř 37 procent.
Na spodním řádku výsledovky se ale odehrál přesně opačný pohyb. Ztráta SynBiolu se během jediného roku zvýšila více než desetkrát – z necelých 47 milionů na 477,5 milionu korun. Vyplývá to z konsolidované výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin, na kterou upozornily Seznam Zprávy.
Samotné číslo ovšem nevypovídá celý příběh. Výsledek výrazně zatížilo zúčtování kladných a záporných konsolidačních rozdílů v hodnotě 824,4 milionu korun. Jde o účetní položku související mimo jiné s rozdílem mezi pořizovací cenou podílů ve firmách a odpovídající částí jejich vlastního kapitálu.
Zhoršilo se však i samotné hospodaření skupiny. Provozní zisk SynBiolu klesl na 69,9 milionu korun, meziročně téměř o 93 milionů. Ostatní finanční náklady pak vyskočily z přibližně 114 milionů na 436 milionů korun.
Šest koupených firem během jediného roku pomohlo Hartenbergu k rekordním výsledkům. Investiční skupina, která spravuje investice premiéra Andreje Babiše (ANO), loni utržila téměř 23 miliard korun. Přesto skončila účetně ve ztrátě, za níž stojí především odpisy investic.
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Šest koupených firem během jediného roku pomohlo Hartenbergu k rekordním výsledkům. Investiční skupina, která spravuje investice premiéra Andreje Babiše (ANO), loni utržila téměř 23 miliard korun. Přesto skončila účetně ve ztrátě, za níž stojí především odpisy investic.
Samotný SynBiol hodnotí výkonnost jednotlivých firem ve skupině jako dobrou a upozorňuje na další rozšiřování svého podnikání.
„I nadále dochází k rozšiřování segmentů, ve kterých skupina podniká – v roce 2025 zejména v segmentu zdravotnictví, výstavby nemovitostí a v internetovém obchodování,“ stojí ve výroční zprávě.
Bankovní dluh narostl téměř na dvojnásobek
Výrazně vzrostlo také zadlužení vůči bankám. Zatímco na konci roku 2024 měl SynBiol bankovní úvěry ve výši 2,87 miliardy korun, o rok později už dosahovaly 5,25 miliardy.
Mezi věřitele patří podle výroční zprávy například ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna, slovenská Všeobecná úverová banka nebo rakouská Erste Group Bank.
Celková aktiva skupiny na konci roku dosahovala 22,8 miliardy korun, meziročně o 3,7 miliardy více. Vlastní kapitál naopak klesl z téměř 12,3 miliardy na zhruba 11,8 miliardy korun.
Čapí hnízdo, zdravotnictví i e-shopy
SynBiol zastřešuje rozsáhlou část Babišových investic mimo Agrofert. Patří pod něj investiční skupina Hartenberg Holding a developerská a investiční společnost Imoba, která vlastní mimo jiné areál Čapí hnízdo. Součástí skupiny jsou také společnosti Istrochem Reality, Berg nebo bratislavská TK Slávia.
Hartenberg loni zvýšil tržby o 13 procent na 940 milionů eur, v přepočtu zhruba 22,7 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 15 procent na 130 milionů eur, tedy přibližně 3,1 miliardy korun.
Hůře se vedlo Imobě. Ta se z předloňského čistého zisku téměř 51 milionů korun propadla do ztráty 65 milionů. Tržby společnosti klesly přibližně o 13 procent na 552 milionů korun.
Babiš si SynBiol ponechal ve svém vlastnictví i po loňských sněmovních volbách. Agrofert naopak začal převádět do trustové struktury. SynBiol vedle realit podniká prostřednictvím svých investic například ve zdravotnictví nebo internetovém obchodování.
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