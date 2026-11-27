Stát chce polovinu nárůstu marží rafinerií. Jen letos čeká od Orlenu 5,5 miliardy
Dvě rafinerie, jeden vlastník. Mimořádná daň, kterou schválila Sněmovna, má v Česku podle všeho dopadnout jen na závody polského Orlenu Unipetrol v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Vláda chce z výnosu pokrýt část nákladů, které stát nese kvůli drahým palivům. Orlen varuje, že mu peníze budou chybět na investice. Návrh ještě musí projít Senátem a podepsat ho prezident.
Pro vládní návrh hlasovalo 89 koaličních poslanců. Sněmovna ho schválila beze změn, žádný ze tří desítek opozičních pozměňovacích návrhů neprošel. Poslanci tak na konci listopadu podpořili daň, která má zasáhnout už do letošního hospodaření rafinerií a platit i příští rok.
Kolik rafinerie vydělá na zpracování ropy
Pro výpočet daně bude rozhodující rozdíl mezi tím, za kolik rafinerie prodá vlastní výrobky, a tím, kolik ji stála ropa spotřebovaná na jejich výrobu. Pokud bude tento rozdíl v letech 2026 nebo 2027 vyšší než v roce 2025, z nárůstu má rafinerie odvést polovinu.
Daň se má vztahovat na firmy s ročními příjmy alespoň dvě miliardy korun, které zároveň získají nejméně 50 milionů korun ročně z rafinerské činnosti. Ministerstvo financí odhaduje letošní výnos na 5,5 miliardy korun. Kolik by stát mohl vybrat za příští rok, upřesní podle vývoje cen až v roce 2027.
Drahá paliva mají stát vyjít na sedm miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) spojuje růst marží s krizí na Blízkém východě, která zdražila pohonné hmoty. Rafineriím podle ní situace na trhu přinesla výnosy, s nimiž předem nemohly počítat. Stát přitom na růst cen reagoval mimo jiné odpuštěním spotřební daně a stanovením maximálních cen paliv. Náklady na kompenzace podle ministryně do konce roku dosáhnou asi sedmi miliard korun.
„Bude to jakási částečná kompenzace výdajů státního rozpočtu,“ řekla Schillerová. Tím, že náklady nese stát, vysvětluje i rozhodnutí ponechat celý výnos ve státním rozpočtu. Kraje ani obce z mimořádné daně podíl nedostanou.
Orlen varuje před dopadem na investice. Opozice také před účtem pro řidiče
Podle Orlenu Unipetrol budou miliardy odvedené státu chybět na budoucí investice, což podle firmy ohrozí energetickou bezpečnost Česka. Svaz průmyslu a dopravy už dříve vyzval vládu, aby od daně ustoupila nebo alespoň zmírnila její parametry. Ministerstvo financí obavy o investice nesdílí.
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Lukáš Kovanda: Němci si zlevní elektřinu, Češi na to mohou tvrdě doplatit
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Část opozice očekává, že náklady nakonec ponesou zákazníci. „Sektorové daně jsou zlo už ze svého principu,“ řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Podle něj daň nezlevní pohonné hmoty ani o korunu. Lidovec Benjamin Činčila upozornil také na načasování. O dani z letošního hospodaření se firma dozvídá v době, kdy už rok téměř skončil.
Opoziční strany se ale neshodly na tom, koho a jak zdanit. Piráti chtěli snížit sazbu na 25 procent a rozšířit daň na uhelné elektrárny. Starostové navrhovali zahrnout i dovoz paliv a umožnit firmám odečíst mimořádné investice. TOP 09 zase upozornila na důsledek pro samosprávy. Rafinerie si podle schváleného návrhu mohou mimořádnou daň odečíst od základu běžné daně z příjmů. Právě o její výnos se přitom stát s kraji a obcemi dělí.