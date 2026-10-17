Výsledek senátních voleb je varováním pro ANO a Piráty, míní politologové
Výsledek senátních voleb je hlavně varováním pro hnutí ANO a Piráty, uvedli politologové oslovení ČTK. ANO i přes 13 finálních účastí nezískalo jediný mandát, Piráti ze Senátu vypadli úplně. Strany vládní koalice podle odborníků nenašly spojující celostátní téma. Naopak vzpruhou byly senátní volby pro ODS. Podle počtu mandátů zvítězili Starostové, získali jich deset.
„Hlavní zprávou druhého kola senátních voleb je propad ANO. Ten je o to nepříjemnější, že v řadě obvodů do druhého kola voleb podpořili kandidáty ANO i lidé z obou dalších vládních stran, anebo dokonce z takzvané alternativní scény,“ míní Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
ANO musí podle politologů zjistit, co za neúspěchem jeho kandidátů stálo, jinak by mohlo hrozit, že se po sněmovních volbách přesune do opozice.
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
Dalibor Martínek: Něco je tu špatně. Babiš dostal do Senátu nula kandidátů
Názory
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
„Při této lidské investici (ANO) získat nula mandátů a neobhájit ani v takové baště hnutí, jako je Karviná, to je pro ANO vztyčený prst. Teď si ANO bude muset vyhodnotit, co to způsobilo. Jestli je to boj s prezidentem nebo to, jak se chovají Motoristi,“ uvedl Michal Malý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
„Pro ANO je to velmi studená sprcha. Chtěli posílení, obhajovali jeden post, skoro se nedalo oslabit, a přesto o ten jeden mandát oslabili. V případě Pirátů je to zase velký námět na zamyšlení, je to druhá ‚ťafka‘ během dvou týdnů – komunální volby a teď senátní,“ řekl Ladislav Mrklas z pražské univerzity CEVRO.
Slogan ‚Česko bude zase makat‘ nezafungoval
Hnutí ANO se podle něj nepodařilo vystihnout celostátní náladu. „Představa, že se v Senátu bude více makat, je úplně nesmyslná. Navíc pro voliče ANO je Senát vzdálený a nějaké ‚makání‘ je nemohlo zvednout ze židle,“ uvedl s odkazem na heslo ANO pro tyto volby – „Česko bude zase makat“.
„Pro ANO může být do budoucna zátěží i výběr kandidátky Sandry Tsoukernik, protože nebylo schopno vykomunikovat, proč si takový typ političky bez předchozích zkušeností vybralo, a to mu mohou kritici v budoucnu připomínat. ANO ale nyní má před sebou rok 2027 bez voleb a bude se snažit oslovit ty voliče, kteří je nepřišli podpořit,“ doplnil Mareš.
Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich 14 kandidátů, z toho dva už v prvním kole. K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden.
Senátní volby vyhrály hnutí Starostů a ODS, ANO nezískalo ani mandát
Politika
Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich 14 kandidátů, z toho dva už v prvním kole. K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden.
Volby do Senátu jsou ale v Česku specifické nízkou volební účastí, takže podle politologů nelze říci, zda výsledek vládních kandidátů znamená posun ve voličských preferencích. „Pro ANO a SPD skončily letošní senátní volby výrazným neúspěchem, a to zejména proto, že nedokázali mobilizovat své voliče,“ uvedl Lukáš Vomlela z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
„Opozičním politickým stranám se to naopak podařilo a zároveň se jim v některých senátních obvodech podařilo vyjednat spolupráci s jinými opozičními stranami, což výrazně zvýšilo šance na zvolení těchto kandidátů,“ doplnil.
Důležitou vzpruhou jsou volby pro ODS, uvedl Mareš. „Specificky pak díky úspěchu v Kladně. Ale sílu prokázali i Starostové a lidovci,“ dodal. „Hnutí STAN a ODS do jisté míry soupeří o silnou roli v opozici. K výraznému posílení došlo také uvnitř KDU-ČSL, zejména v souvislosti s originální a úspěšnou kampaní předsedy lidovců Jana Grolicha,“ sdělil Vomlela.
Důležitost koalic opět vzroste
Podle Mrklase se také znovu do hry dostávají volební koalice, protože v senátních volbách vedly k úspěchu. Hlavně lidovci mají podle něj velký potenciál jako koaliční partner, zatímco TOP 09 má problém.
„Sice (TOP 09) neztratila, ale taky nic nezískala. A nic nezískala, pokud nešla do koalice. Pro ni jsou volební koalice nutností. Opět se dostane do popředí diskuse o tom, jestli TOP 09 má vedle ODS nějakou budoucnost,“ doplnil.
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
TABULKA: Jak dopadly letošní senátní volby? Tady je přehled
Politika
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
Neúspěch kandidátů SPD není podle politologů překvapivý vzhledem k rétorice hnutí namířené proti roli Senátu. „U SPD teď vidíme, že po těch velice neúspěšných komunálních a senátních volbách omílá starý typ rétoriky – proti Ukrajincům, proti euru. Je vidět, že jsou si vědomi neúspěchu a pokouší se na to reagovat,“ uvedl Malý.
„Pro vládu je skoro jediná možnost za této vládní garnitury postavit jednoho kandidáta ve volebním obvodu a postavit kampaň společně na nějaké synergii,“ dodal Mrklas.
Z 27 senátorů, jejichž místa se letos obsazovala, bylo opětovně zvoleno 16. Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby, když se do Senátu dostalo deset z jejich 14 kandidátů. ODS získala sedm senátorů, KDU-ČSL tři a TOP 09 dva.
Vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když z jeho 13 finalistů neuspěl ani jeden. Piráti přišli o přímé zastoupení v Senátu, když neobhájili jedno křeslo a neuspěl žádný z jejich kandidátů.