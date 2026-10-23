Melania Trumpová vyjednala příměří v Oleškách, oznámil Bílý dům. Kreml dohodu potvrdil
Dočasné příměří má otevřít cestu humanitární pomoci do okupovaných Olešek a umožnit odchod civilistů, kteří se potýkají s nedostatkem jídla, léků i pitné vody. Dohodu podle Bílého domu zprostředkovala Melania Trumpová a platit má od 29. října. Kreml ji potvrdil, datum ale neuvedl. Kyjev se zatím nevyjádřil
Manželka amerického prezidenta Melania Trumpová podle Bílého domu zprostředkovala dohodu o dočasném příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, která se vztahuje pouze na město Olešky v Chersonské oblasti. Klid zbraní má umožnit dopravu humanitární pomoci a evakuaci obyvatel z města na levém břehu Dněpru. Dohodu potvrdil také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který podle agentury TASS Trumpové poděkoval za její koordinaci. O datu začátku příměří se však nezmínil a podrobnosti má podle něj později zveřejnit ruské ministerstvo obrany.
Peskov uvedl, že o dohodě nedávno hovořil americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Evakuace má podle mluvčího Kremlu trvat několik dnů. Ukrajinská strana se zatím k oznámenému příměří nevyjádřila. Bílý dům tvrdí, že Trumpová a její zástupce jednali přímo s ruským i ukrajinským vedením.
Obyvatelé si mají vybrat, kam odejdou
Evakuace se podle Bílého domu uskuteční po vymezené trase a civilisté si budou moci zvolit, zda zamíří na území kontrolované Ukrajinou, nebo Ruskem. Součástí dohody je také zapojení civilních představitelů, kteří mají obyvatele navštěvovat v jejich domovech a zjišťovat, jakou pomoc potřebují. Postup ruských a ukrajinských týmů má dokumentovat i americká mediální organizace.
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V Ruskem okupovaných Oleškách podle ukrajinských úřadů zůstává přibližně dva tisíce civilistů. Jejich situace se podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel v posledních měsících výrazně zhoršila. Chybějí potraviny, léky i pitná voda, zatímco odchodu z města brání zaminované silnice a komplikují jej útoky dronů a dělostřelectva. Rusko problémy se zásobováním připustilo, odpovědnost za ně však přisuzuje Kyjevu.
„Lidé skutečně umírají,“ varuje ukrajinský ombudsman
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec ve čtvrtek označil situaci v Oleškách za humanitární katastrofu. Vyjádřil naději, že se podaří evakuovat civilisty, jejichž životy jsou v ohrožení. „Lidé podle našich informací tak trpí nedostatkem potravin a léků, že skutečně umírají,“ řekl serveru RBK-Ukrajina.
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Do řešení krize se v posledních týdnech zapojili také papež Lev XIV. a představitelé Evropské unie. Papež telefonicky hovořil s Putinem i ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vyzval je ke spolupráci při zajištění dodávek potravin, zdravotnické pomoci a bezpečné evakuace. Eurokomisařka Hadja Lahbibová na začátku října apelovala na Rusko, aby jako země okupující město dostálo svým závazkům, zajistilo ochranu civilistů a umožnilo přístup humanitární pomoci. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha mezitím vyzval mezinárodní společenství k tlaku na Moskvu.
Jednání navázala na návraty dětí
Trumpová uvedla, že se o situaci v Oleškách dozvěděla při soukromém rozhovoru na své akci Fostering the Future Together v New Yorku během letošního zasedání Valného shromáždění OSN. Při vyjednávání podle ní obě strany využily komunikační kanál, který vznikl při předchozích šesti případech sjednocování rodin. Při nich se podařilo zajistit návrat celkem 34 dětí.