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NATO otevírá Ukrajině novou cestu ke zbraním. Nakupovat má rychleji a levněji

Ukrajina získá novou cestu k nákupu zbraní, munice a vojenského vybavení
ČTK
ČTK, fry
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Ukrajina získá novou cestu k nákupu zbraní, munice a vojenského vybavení. NATO jí umožní využívat svou centralizovanou agenturu NSPA, přes kterou by mohla pořizovat obranné prostředky rychleji a levněji. Krok přichází v době napjatějších vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem.

Ukrajina bude moci nakupovat zbraně, munici a další vojenské vybavení prostřednictvím centralizované agentury Severoatlantické aliance. Podle listu Financial Times jí NATO otevře přístup k mechanismu, který má nákupy obranných prostředků zrychlit a zlevnit.

Kyjev tak bude moci využívat agenturu NATO pro poskytování podpory a pořizování výzbroje NSPA. „Ukrajině to poskytne možnost využít strukturovanější rámec k čerpání široké škály kapacit, které nabízíme: odborné znalosti v oblasti zadávání objednávek, podpůrné služby a přístup k zavedené průmyslové základně,“ uvedla Jacqueline Borsboomová z NSPA.

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Rychlejší cesta ke zbraním

Nový mechanismus má Ukrajině usnadnit pořizování vojenského materiálu přes již fungující alianční struktury. Díky nim by Kyjev mohl lépe využívat zkušenosti NATO se zadáváním zakázek, logistickou podporou i kontakty na obranný průmysl.

Krok přichází v době, kdy se vztahy mezi Spojenými státy a Ukrajinou zhoršují. Americký prezident Donald Trump tento měsíc oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o vývozu ruské nafty, která má pomoci snížit ceny pohonných hmot v USA.

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Napětí mezi Kyjevem a Washingtonem

Ukrajina si v poslední době stěžovala také na problémy se sdílením některých zpravodajských informací a na omezení využívání satelitního systému Starshield, který její armáda používá ke komunikaci na bojišti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale po úterním jednání v Oslu uvedl, že účastníci schůzky se shodli na tom, že chtějí tyto problémy vyřešit.

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