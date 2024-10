Rakušan: Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou přidáno 1500 korun

Příslušníkům bezpečnostních sborů by se měl příští rok zvednout plat o 1500 korun ve všech tarifních třídách. Objem platových prostředků tak oproti letošku stoupne o pět procent. Po dnešním jednání se zástupci odborů to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Předseda Unie bezpečnostních složek (UBS) Aleš Lehký novinářům řekl, že požaduje zvýšení o 6,9 procenta, tedy zhruba o 2200 korun. Vláda minulý týden rozhodla o zvýšení platů vrcholných politiků a soudců právě o 6,9 procenta.

Zvýšení platů o pět procent se původně mělo týkat pouze nejnižších čtyř platových tříd. V páté až osmé třídě platy měly vzrůst o tři procenta, v deváté a desáté třídě o dvě procenta a v nejvyšší platové třídě neměly vzrůst vůbec. „My jsme se na dnešním jednání dohodli, že budeme vycházet z částky 1500 korun pro každého z příslušníků bez ohledu na to, do jaké tarifní třídy spadá,“ řekl Rakušan.

Ministr doplnil, že objem platových prostředků bude stoupat o pět procent i v letech 2026 i 2027. „Příští rok, až budeme vyjednávat o rozpočtu, tak automaticky vycházíme už z té základny, která je navýšená o pět procent do objemů. Můžeme se bavit, zda to bude pět procent nebo více, ale rozhodně to v tom roce 2026 nemůže být méně,“ dodal Rakušan. Zvýšení předběžně konzultoval i s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), pod kterého spadá vězeňská služba. Další termín jednání předpokládá v listopadu.

„Po jednání s panem ministrem jsme dospěli ke shodě, že správnější bude rozdělit stejnou částku všem příslušníkům bezpečnostních sborů. Při současném rozdělení rozpočtu, kdy je pět procent do objemu platů, by to znamenalo pro každého policistu nebo hasiče 1500 korun. S touto částkou my nesouhlasíme, žádáme o to, aby byl rozpočet navýšen na částku 6,9 procenta, aby jednotná částka byla minimálně 2200 korun,“ řekl novinářům předseda odborové organizace Unie bezpečnostních složek Lehký. Odbory podle něj ohledně případných protestů zůstávají v pohotovosti.

