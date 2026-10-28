Sucho láká davy. Odhalené břehy Lipna odhalily Srdce Vltavy i starou železnici
Hladina Lipna kvůli suchu klesla o více než tři metry a z vody se znovu vynořují místa, která byla desítky let skrytá. Turisté míří za původním meandrem Vltavy ve tvaru srdce, pozůstatky staré železniční trati i na ostrov Tajvan, kam se dá nyní dojít suchou nohou. Zájem je tak velký, že kolem jezera stojí desítky aut.
Hladina Lipna ustoupila o více než tři metry a proměnila část břehů v nečekanou turistickou atrakci. Lidé přijíždějí za místy, která byla dlouhá desetiletí schovaná pod vodou, a kolem jezera podle místních stojí desítky aut.
Jedním z největších lákadel je takzvané Srdce Vltavy, původní meandr řeky stáčející se do tvaru srdce. Z rozhledny Dobrá Voda nad Horní Planou je už znovu částečně patrný, v celé podobě jej ale zatím zachytí pouze dron.
Ještě v létě tu kotvily lodě a rybáři nahazovali pruty. Teď připomíná zátoka Mastníku na Slapské přehradě spíš vyprahlé říční koryto. Voda ustoupila o desítky metrů, odhalila kamenité břehy, nánosy bahna i staré pařezy.
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Ještě v létě tu kotvily lodě a rybáři nahazovali pruty. Teď připomíná zátoka Mastníku na Slapské přehradě spíš vyprahlé říční koryto. Voda ustoupila o desítky metrů, odhalila kamenité břehy, nánosy bahna i staré pařezy.
„Je vidět, že to sem láká obrovské množství lidí podél celého Lipna. Jezdím kolem jezera přes Hůrku domů a u vody stále stojí 30 až 40 aut,“ říká ředitelka Kulturního a informačního centra Horní Planá Lucie Roubínová.
Pod vodou se skrývala i stará železnice
Pokles hladiny odkryl také další připomínky krajiny před napuštěním přehrady. Na ostrov Tajvan, který byl před vznikem nádrže jen nevýrazným kopcem, se nyní dá po desítkách let dojít suchou nohou. Z vody se znovu objevily i části náspu původní železniční trati a turisté vyrážejí po jejích stopách také u Nové Pece.
Jak krajina vypadala před zatopením, si mohou návštěvníci porovnat v Horní Plané. Tamní informační centrum od 7. října vystavuje 69 historických velkoformátových fotografií Fotoateliéru Seidel, mezi nimiž jsou snímky Srdce Vltavy, Dolní Vltavice i zaniklých vesnic.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
„Jsou na nich právě ta místa, která se teď pomalu odkrývají. Takže lidé si to dokážou docela dobře propojit,“ uvedla Roubínová.
Turisté využívají nezvyklou podívanou
Zájem návštěvníků zaznamenali i v Lipně nad Vltavou. Podle mluvčího společnosti Lipno Servis Jiřího Gruntoráda byla letošní sezona dobrá a postupně se vrací na úroveň před covidem. Přímo u hráze není úbytek vody tak výrazný jako ve vyšších částech nádrže. Sezona v půjčovně lodí skončila až v polovině října.
Lipno je s rozlohou 4870 hektarů největší vodní plochou v Česku. Nádrž je dlouhá 42 kilometrů a její břehy měří zhruba 150 kilometrů. V současnosti je její zásobní prostor naplněn ze 46,28 procenta.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.