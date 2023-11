Plodiny, ale taky třeba cukr a med. Ficova vláda rozšíří zákaz dovozu zboží z Ukrajiny

Slovensko rozšíří stávající jednostranný zákaz dovozu čtyř zemědělských komodit z Ukrajiny o další potraviny a zboží, zpřísní rovněž pravidla tranzitu zásilek s tímto nákladem přes své území. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí vlády.

Reklama

Ministerstvo zemědělství v návrhu uvedlo, že opatření je potřeba přijmout kromě jiného z důvodu absence celoevropského řešení ohledně ukrajinského zboží.

Už v září tehdejší slovenský kabinet rozhodl, že Slovensko dál neumožní dovoz ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen. Reagoval tak na podrobný krok Maďarska a Polska poté, co Evropská komise uvedla, že neprodlouží embargo na dovoz těchto čtyř druhů zemědělského zboží do unijních zemí sousedících s Ukrajinou.

Kyjev si kvůli embargu na obilí stěžuje na Slovensko, Polsko a Maďarsko. Chystá odvetu Politika Kyjev podal u Světové obchodní organizace (WTO) stížnost proti Slovensku, Polsku a Maďarsku kvůli jejich rozhodnutí pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí. S odvoláním na prohlášení ukrajinského ministerstva pro ekonomiku a obchod o tom informovala agentura Reuters. Embargo trojici středoevropských zemí, ale i Rumunsku a Bulharsku povolila zavést letos v květnu Evropská komise, zákaz ale skončil minulý pátek. ČTK Přečíst článek

Nynější slovenská vláda premiéra Roberta Fica uložila příslušným ministrům, aby zajistili zákaz dovozu vybraných zemědělských produktů a potravin z Ukrajiny a také zavedení zvláštního režimu tranzitu zásilek s určeným zbožím přes Slovensko.

Seznam komodit stanoví ministr zemědělství. Podle dokumentu, který projednala vláda, se slovenská opatření budou vztahovat nejen na zmíněné čtyři komodity z Ukrajiny, ale také například na med, pšeničnou mouku, slad či třtinový a řepný cukr.

Slovensko nejprve letos na jaře jednostranně zakázalo dovoz tří desítek různých zemědělských produktů a potravin včetně obilí z Ukrajiny. Toto opatření pak Bratislava zrušila v reakci na dohodu Evropské komise s pěti členskými zeměmi včetně Slovenska ohledně zavedení unijních ochranných opatření na dovoz vybraných produktů z Ukrajiny. Platnost unijního nařízení skončila v polovině září.

Pšenice či kukuřice z Ukrajiny bude mít zákaz v EU na dalších pět měsíců Politika Polské ministerstvo zemědělství dostalo od Evropské komise (EK) návrh týkající se prodloužení zákazu dovozu některých zemědělských produktů z Ukrajiny do Polska, na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a do Bulharska. Na Twitteru to napsal šéf polského resortu zemědělství Robert Telus. Zákaz se týká ukrajinské kukuřice, pšenice, řepky a slunečnicových semen. ČTK Přečíst článek