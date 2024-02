Německo zatím nedodá na Ukrajinu střely Taurus. Bojí se války s Ruskem

Německo zatím Ukrajině nedodá moderní střely s plochou dráhou letu Taurus. Spolkový kancléř Olaf Scholz to zdůvodnil rizikem zapojení Německa do války s Ruskem. Střely, které patří k nejmodernější výzbroji německé armády, mají dostřel až 500 kilometrů. Cílem by se tak mohla stát i Moskva, čehož se Berlín obává.

„Nezapojíme se do války, a to ani přímo, ani nepřímo. Tyto principy určují všechna má rozhodnutí,” řekl Scholz. Dodal, že Německo bude nadále patřit mezi největší zbrojní podporovatele Ukrajiny.

Kancléř zdůraznil, že Německo nemůže postupovat v případě kontroly cílů jako Britové a Francouzi, kteří ukrajinské armádě poskytli střely dlouhého doletu Storm Shadow/Scalp. „To ví každý, kdo se tímto systémem zabýval,” řekl o taurusech.

Scholz dále řekl, že ho v debatě o střelách Taurus rozčiluje chybějící rovnováha mezi tímto systémem a tím, co Ukrajina skutečně potřebuje. Dodal, že Ukrajině se nedostává munice a že systém Taurus není v potřebách Ukrajiny rozhodující.

Kyjev žádá Německo o střely Taurus řadu měsíců. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na nedávné konferenci v Mnichově řekl, že věří, že Německo je nakonec jeho zemi poskytne.

