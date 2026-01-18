Na Světové ekonomické fórum do Davosu se sjede rekordní účast pohlavárů
Ve švýcarském Davosu v pondělí začíná každoroční setkání Světového ekonomického fóra (WEF). Očekává se, že na 56. výroční zasedání konané pod heslem A Spirit of Dialoge (Duch dialogu) přijede rekordních více než 3000 delegátů nejméně ze 130 zemí. Vedle obvyklých témat bude hlavní pozornost věnována dosud nevídané rychlosti inovací a technologického pokroku. Zasedání se zúčastní i český premiér Andrej Babiš.
Fórum se od svého vzniku v roce 1971 stalo jedním z hlavních míst, kde světoví lídři diskutují o ekonomických, politických a sociálních otázkách. Program letošního ročníku se zaměří na pět důležitých globálních úkolů, u nichž je podle organizátorů nezbytná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem i zapojení všech relevantních aktérů. Diskuse se budou týkat možností spolupráce ve stále více rozděleném světě, hledání nových zdrojů hospodářského růstu, lepších investic do lidí a vzdělávání, odpovědného využívání inovací ve velkém měřítku a budování prosperity, která bude respektovat ekologické limity planety. Organizátoři zdůrazňují, že cílem je vytvořit prostor pro dialog, sladit priority všech stran a podpořit dlouhodobou prosperitu pro všechny.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, píše Bloomberg.
Pořadatelé uvádějí, že letošní zasedání bude mimořádně důležité, protože dialog mezi vládami, firmami a nevládními organizacemi je významný pro nalezení konkrétních řešení složitých globálních problémů. Setkání přichází v době, kdy Spojené státy a Čína využívají svého vlivu k prosazování národních zájmů. Americký prezident Donald Trump při prosazování své politiky America First (Amerika na prvním místě) zavedl řadu cel, použil vojenskou intervenci ve Venezuele, hrozí převzetím Grónska a odstoupil od spolupráce v oblasti klimatu či zdraví. Důležitým tématem bude rovněž umělá inteligence (AI) a způsoby, jakými mění svět.
Zasedání se zúčastní i vysocí představitelé řady ropných společností, jako je ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor a Eni. Zajímá je, jak bude Trump propagovat svoji agendu energetické dominance, která povzbuzuje k větší těžbě ropy a plynu a zároveň opomíjí tzv. zelené alternativy, jako je větrná a solární energie. V posledních letech byla účast šéfů těchto firem na zasedání sporadičtější, protože ropné firmy vnímaly WEF jako nepřátelské k fosilním palivům.
Velká účast
Letos se v Davosu očekává zhruba 400 představitelů vlád, včetně 64 hlav států a premiérů, 55 ministrů hospodářství a financí, 33 ministrů zahraničí, 34 ministrů obchodu a průmyslu a 11 guvernérů centrálních bank. Mezi účastníky budou představitelé všech důležitých regionů, včetně šesti lídrů ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 a hlav států ze zemí, které hrají důležitou roli v jednáních o současných globálních krizích, od války na Ukrajině přes Gazu až po širší oblast Blízkého východu.
Spojené státy informovaly, že do Davosu na zasedání vyšlou zatím největší a nejvýše postavenou delegaci, kterou povede prezident Trump. Ten se také chystá ve středu k účastníkům promluvit. Loňského zasedání WEF se Trump osobně nezúčastnil, účastníky tehdy ale oslovil přes video. Naposledy byl v Davosu přítomen před šesti lety.
Mezi americkými účastníky zasedání by letos mělo být i nejméně pět ministrů včetně šéfa diplomacie Marka Rubia nebo ministra financí Scotta Bessenta, dále Trumpův zmocněnec Steve Witkoff či prezidentův zeť Jared Kushner. Součástí delegace jsou demokratičtí i republikánští zákonodárci.