Na Světové ekonomické fórum do Davosu se sjede rekordní účast pohlavárů

přípravy na WEF 2026
Ve švýcarském Davosu v pondělí začíná každoroční setkání Světového ekonomického fóra (WEF). Očekává se, že na 56. výroční zasedání konané pod heslem A Spirit of Dialoge (Duch dialogu) přijede rekordních více než 3000 delegátů nejméně ze 130 zemí. Vedle obvyklých témat bude hlavní pozornost věnována dosud nevídané rychlosti inovací a technologického pokroku. Zasedání se zúčastní i český premiér Andrej Babiš.

Fórum se od svého vzniku v roce 1971 stalo jedním z hlavních míst, kde světoví lídři diskutují o ekonomických, politických a sociálních otázkách. Program letošního ročníku se zaměří na pět důležitých globálních úkolů, u nichž je podle organizátorů nezbytná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem i zapojení všech relevantních aktérů. Diskuse se budou týkat možností spolupráce ve stále více rozděleném světě, hledání nových zdrojů hospodářského růstu, lepších investic do lidí a vzdělávání, odpovědného využívání inovací ve velkém měřítku a budování prosperity, která bude respektovat ekologické limity planety. Organizátoři zdůrazňují, že cílem je vytvořit prostor pro dialog, sladit priority všech stran a podpořit dlouhodobou prosperitu pro všechny.

Americký prezident Donald Trump

Členství v Radě míru bude za miliardu, peníze by spravoval sám Trump

Politika

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, píše Bloomberg.

Přečíst článek

Pořadatelé uvádějí, že letošní zasedání bude mimořádně důležité, protože dialog mezi vládami, firmami a nevládními organizacemi je významný pro nalezení konkrétních řešení složitých globálních problémů. Setkání přichází v době, kdy Spojené státy a Čína využívají svého vlivu k prosazování národních zájmů. Americký prezident Donald Trump při prosazování své politiky America First (Amerika na prvním místě) zavedl řadu cel, použil vojenskou intervenci ve Venezuele, hrozí převzetím Grónska a odstoupil od spolupráce v oblasti klimatu či zdraví. Důležitým tématem bude rovněž umělá inteligence (AI) a způsoby, jakými mění svět.

Zasedání se zúčastní i vysocí představitelé řady ropných společností, jako je ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor a Eni. Zajímá je, jak bude Trump propagovat svoji agendu energetické dominance, která povzbuzuje k větší těžbě ropy a plynu a zároveň opomíjí tzv. zelené alternativy, jako je větrná a solární energie. V posledních letech byla účast šéfů těchto firem na zasedání sporadičtější, protože ropné firmy vnímaly WEF jako nepřátelské k fosilním palivům.

Velká účast

Letos se v Davosu očekává zhruba 400 představitelů vlád, včetně 64 hlav států a premiérů, 55 ministrů hospodářství a financí, 33 ministrů zahraničí, 34 ministrů obchodu a průmyslu a 11 guvernérů centrálních bank. Mezi účastníky budou představitelé všech důležitých regionů, včetně šesti lídrů ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 a hlav států ze zemí, které hrají důležitou roli v jednáních o současných globálních krizích, od války na Ukrajině přes Gazu až po širší oblast Blízkého východu.

Spojené státy informovaly, že do Davosu na zasedání vyšlou zatím největší a nejvýše postavenou delegaci, kterou povede prezident Trump. Ten se také chystá ve středu k účastníkům promluvit. Loňského zasedání WEF se Trump osobně nezúčastnil, účastníky tehdy ale oslovil přes video. Naposledy byl v Davosu přítomen před šesti lety.

Mezi americkými účastníky zasedání by letos mělo být i nejméně pět ministrů včetně šéfa diplomacie Marka Rubia nebo ministra financí Scotta Bessenta, dále Trumpův zmocněnec Steve Witkoff či prezidentův zeť Jared Kushner. Součástí delegace jsou demokratičtí i republikánští zákonodárci.

Vlna bankrotů v Česku: firmy padají nejrychleji od roku 2017

ilustrační foto
iStock
ČTK
ČTK

Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

"Počet bankrotů společností roste již třetím rokem po sobě. Více bankrotů než loni bylo naposledy v roce 2017. Souběžně s tím však roste počet firem, které na trh vstupují. Loni se proti roku 2024 počet vzniklých společností zvýšil o více než desetinu. Počet zaniklých firem se sice rovněž zvýšil, ale s podstatně nižší dynamikou," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Růst objemu firemních úvěrů se koncem loňského roku zmírnil. Objem vkladů firem se výrazněji neměnil, i tak je stále vyšší než objem jejich úvěrů. Platební morálka firem při splácení úvěrů se mírně zlepšovala, podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu jejich úvěrového zatížení klesl. "Situace v bankrotech se však poměrně výrazně liší podle jednotlivých odvětví a krajů, ať už jde o meziroční dynamiku, či míru bankrotů," dodala Kameníčková.

EU mění obchodní mapu světa. Doplatí na to farmáři?

Politika

Po 25 letech jednání vzniká největší zóna volného obchodu na světě. Historická dohoda EU s Jižní Amerikou slibuje miliardový byznys i politické zemětřesení. Evropští farmáři mluví o katastrofě.

ČTK

Přečíst článek

V posledních měsících loňského roku se zvyšoval rozdíl mezi počtem podaných návrhů na bankrot a počtem vyhlášených bankrotů společností. To může naznačovat, že soudy řadu návrhů na bankrot společností odmítnou pro nedostatek majetku dlužníka. V průměru za celou ČR připadlo na 10 tisíc aktivních subjektů na trhu 17 firemních bankrotů. To znamená, že míra bankrotů dosáhla 0,17 procenta.

Stejně jako v dřívějších letech bylo i loni nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze, a to 340. Druhý nejvyšší počet firemních bankrotů vyhlásily soudy v Jihomoravském kraji.

Nejvíce padlo firem z Plzeňska

Meziročně se v minulém roce počet firemních bankrotů zvýšil v osmi krajích ze 14. Nejvýraznější růst vykázal Plzeňský kraj, ve kterém se jejich počet meziročně zvýšil o 64 procent. Naopak v Jihočeském kraji se meziročně snížil počet bankrotů o 29 procent, v Karlovarském a ve Zlínském kraji to bylo shodně o 17 procent.

Z významněji zastoupených odvětví se počet bankrotů meziročně výrazně zvýšil v oboru informační a komunikační činnosti o 46 procent. O čtvrtinu vzrostl počet bankrotů ve stavebnictví a o 14 procent v oboru velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel.

V roce 2025 byla nejvyšší míra bankrotů firem v oboru zásobování vodou, kde na 10 tisíc registrovaných subjektů připadlo 26 firem, u kterých soudy vyhlásily bankrot. V dopravě a skladování to bylo 21 bankrotů a shodně po 18 firemních bankrotech v oborech stavebnictví a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně byly bankrotem ohroženy firmy v odvětví informační a komunikační činnosti, kde na 10 tisíc firem připadlo sedm bankrotů. V profesních, vědeckých a technických činnostech to bylo osm bankrotů.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, píše Bloomberg.

Několik evropských zemí už bylo vyzváno, aby se k Radě míru připojily, píše Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Trump už vyzval řadu světových lídrů, včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie a kanadského premiéra Marka Carneyho, aby s ním zasedli v Radě míru pro Gazu, která by spadala do širšího rámce jeho nové Rady míru, píše Bloomberg.

Rozhodnutí v Radě míru by byla přijímána většinou hlasů, přičemž každý členský stát by měl jeden hlas. Všechna odhlasovaná rozhodnutí by však podléhala schválení předsedy. Členství států by trvalo nejdéle tři roky od vstupu charty v platnost, s možností prodloužení členství předsedou. Tříletý limit by se nevztahoval na členské státy, které přispějí více než miliardu dolarů během prvního roku od vstoupení charty v platnost.

Pokladník Trump

Finance by kontroloval Trump, což by bylo nepřijatelné pro většinu zemí, které by se mohly stát členy, uvedly zdroje Bloombergu. Šéfovi Bílého domu by rovněž náležela pravomoc vyloučit z organizace jakéhokoliv z členských států, přičemž rozhodnutí by mohla vetovat jejich dvoutřetinová většina. "Předseda vždy jmenuje svého nástupce do funkce předsedy," stojí rovněž ve stanovách.

Rada míru je podle Bloombergu v návrhu charty popsána jako "mezinárodní organizace, jejímž cílem je podporování stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty". Organizace podle dokumentu vznikne ve chvíli, kdy chartu odsouhlasí tři státy.

V zakládající komisi Rady míru zasednou americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair, oznámil v pátek Bílý dům.

Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu, který loni předložil Trump a na jehož základě bylo vyhlášeno loni na podzim v Pásmu Gazy příměří. Orgán bude také dohlížet na aktivity patnáctičlenného výboru složeného z palestinských technokratů. Izrael s ustanovením tohoto výboru nesouhlasí. Podle kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámení Bílého domu o zřízení výboru v Gaze nebylo koordinováno s Izraelem a je v rozporu s izraelskou politikou.

