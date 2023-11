Na olomouckém krajském úřadě a v Přerově zasahují policisté z centrály proti organizovanému zločinu

Na olomouckém krajském úřadu, ale také na přerovské radnici zasahují od rána policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) se pozornost policistů soustředí na veřejné zakázky, zřejmě jde o investice v dopravních stavbách. Podle informací ČTK policisté v Přerově prohledávají kancelář radního Michala Záchy (ODS), který je zároveň hejtmanův náměstek pro dopravu.

Reklama

„Města Přerova se vyšetřování netýká, primátor Petr Vrána byl informován a podepsal mlčenlivost,” potvrdila přítomnost policistů na přerovské radnici její mluvčí Lenka Chalupová. Náměstka Záchu se ČTK nepodařilo kontaktovat, má nyní nedostupný mobil.

Také podle informací z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se zásah netýká pouze krajského úřadu, policisté podle žalobců zasahují zejména na území Olomouckého kraje, ale i mimo něj, potvrdil náměstek VSZ Radek Bartoš. NCOZ rovněž dělá domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Dozor v této trestní věci vykonává státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Vrchní státní zástupce Radim Dragoun řekl, že zatím žádné další informace veřejnosti poskytnout nelze.

AKTUALIZOVÁNO: Zátah v ministerstvu průmyslu. Policie se zajímala o dotace z dob ministrů za ČSSD a ANO Politika Policie zasahovala na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) v trestním řízení, které se týká dotací, a zadržela několik lidí. Kriminalisté zatím nikoho neobvinili, řekl Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Kriminalisté podle informací ČTK byli v hlavní budově MPO, nikoli v Agentuře pro podnikání a inovace, jak informovaly některé servery. ČTK Přečíst článek

Policisté podle hejtmana Suchánka zasahují na krajském úřadu od rána. „Vím o tom, policisté z NCOZ jsou stále tady, ráno mi volali, abych u toho byl. Pro mě je to novinka, poskytujeme součinnost, jakou NCOZ potřebuje. Má se to týkat veřejných zakázek. Je to o investicích, zřejmě o dopravních stavbách, nic konkrétnějšího nevím,” uvedl hejtman. Dodal, že s jeho osobou zásah kriminalistů na úřadě nemá nic společného.