Motol otevřel onkologické centrum za pět miliard. Nad stavbou visí stín korupční kauzy
Největší investice do české onkologické péče za poslední roky je dokončena. Nové Národní onkologické centrum v Motole má zvýšit kapacitu péče o pacienty s nádorovým onemocněním o 40 procent. Projekt za téměř pět miliard korun vznikal pod tlakem evropských termínů, během korupční kauzy bývalého vedení nemocnice a krátce před otevřením jej zasáhl požár.
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka se otevřelo nové Národní onkologické centrum. Vybudování zdravotnického komplexu stálo 4,96 miliardy korun, přičemž většinu nákladů pokryly evropské dotace z Národního plánu obnovy.
Jednotlivá pracoviště přijímají pacienty postupně už od poloviny srpna, další mají zahájit provoz v říjnu. Po úplném spuštění se má kapacita onkologické péče v nemocnici zvýšit o 40 procent.
Pacientům po mozkové mrtvici má nově pomáhat mobilní aplikace Spastic Prevent, na jejímž vývoji se podíleli lékaři z českobudějovické nemocnice. Pomocí jednoduchých otázek dokáže upozornit na riziko spasticity, tedy bolestivého svalového napětí, které se může objevit i několik měsíců po cévní mozkové příhodě. Aplikaci si už stáhlo zhruba 250 lidí.
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Pacientům po mozkové mrtvici má nově pomáhat mobilní aplikace Spastic Prevent, na jejímž vývoji se podíleli lékaři z českobudějovické nemocnice. Pomocí jednoduchých otázek dokáže upozornit na riziko spasticity, tedy bolestivého svalového napětí, které se může objevit i několik měsíců po cévní mozkové příhodě. Aplikaci si už stáhlo zhruba 250 lidí.
„Konkrétním výsledkem bude rychlejší cesta od podezření na nádorové onemocnění ke správné diagnóze a léčbě a také péče odpovídající nejvyšším evropským standardům,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Česko zaostává u několika druhů rakoviny
Premiér Andrej Babiš (ANO) při otevření upozornil, že rakovina je v současnosti druhou nejčastější příčinou úmrtí a do roku 2030 se podle něj zřejmě dostane na první místo.
„Situace české onkologie není úplně růžová. U rakoviny slinivky jsme z hlediska úmrtnosti třetí nejhorší na světě,“ řekl Babiš. Česko si podle něj špatně vede také u rakoviny ledvin, nádorů tlustého střeva a konečníku nebo leukémie.
Výstavba centra byla významně závislá na evropských penězích. V letech 2021 až 2027 získalo podporu z fondů Evropské unie celkem 108 českých zdravotnických zařízení. Podle vedoucí Zastoupení Evropské komise v Česku Moniky Ladmanové směřovalo za posledních deset let z evropských zdrojů do tuzemského zdravotnictví 32 miliard korun. Další prostředky šly například na vzdělávání nebo kybernetickou bezpečnost.
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Babiš zároveň připomněl, že původně prosazoval vybudování moderní onkologické nemocnice v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Na tom místě to nevzniklo, protože to někdo chtěl tady,“ poznamenal premiér.
Stavbu provázelo zpoždění i výměna vedení
Dokončení projektu dlouho nebylo jisté. Ještě na začátku roku ministr Vojtěch podle svých slov nevěřil, že se podaří termín otevření dodržet.
„Podařilo se nám projekt stabilizovat, zkrátit zpoždění o pět měsíců a odvrátit hrozbu ztráty dotačních prostředků ve výši více než čtyři miliardy korun,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Polouček.
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo na projekt dotaci 777,4 milionu korun, zbývající část nákladů uhradila nemocnice z vlastních zdrojů. Česko požádalo o proplacení poslední části prostředků z Národního plánu obnovy na konci srpna. Od roku 2021 z něj vyčerpalo téměř 215 miliard korun, poslední žádost se týká dalších 23,6 miliardy.
Tvrzení současného vedení o zkrácení zpoždění zpochybnil bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. „Když jsem končil, bylo zpoždění dva měsíce, v soutěži se nikdo neodvolal, takže se stihl pro otevření šibeniční termín 36 měsíců včetně získání stavebního povolení,“ napsal na síti X.
Nad Motolem zůstává korupční kauza
Vedení nemocnice se v průběhu výstavby změnilo kvůli rozsáhlému policejnímu vyšetřování. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší ředitel Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechávali uplácet od dodavatelů, kteří pro nemocnici zajišťovali stavební zakázky, úklidové služby i řemeslnické práce. Obžaloba zatím podána nebyla.
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Korupční kauza by podle ministra Vojtěcha neměla ohrozit evropské financování projektu. „Nejsou žádné signály o tom, že by kriminální kauza měla mít dopady na proplacení dotací,“ uvedl ministr. Peníze byly dosud vypláceny ze státního rozpočtu a Česko nyní čeká na jejich proplacení Evropskou unií.
Diagnostika i léčba pod jednou střechou
Centrum vzniklo rekonstrukcí původní budovy a její moderní přístavbou. Výsledkem je propojený zdravotnický komplex s centrálním atriem, uzavřenými ochozy a navazujícími provozy.
Pacienti v něm mají najít pracoviště zobrazovacích metod vybavená magnetickou rezonancí a počítačovou tomografií, mamografická a screeningová pracoviště i endoskopické centrum. Cílem je urychlit diagnostiku a umožnit těsnější spolupráci jednotlivých lékařských týmů.
Pouhý týden před slavnostním otevřením zasáhl plášť nové budovy požár. Zdravotníci museli evakuovat 18 pacientů a škoda byla předběžně vyčíslena na přibližně 30 milionů korun. Na zahájení provozu ale podle nemocnice incident neměl vliv.
Fakultní nemocnice Motol má více než 2200 lůžek a zaměstnává přibližně 6700 lidí. V minulém roce hospitalizovala téměř 80 tisíc pacientů. Nemocnice Na Homolce disponuje téměř 400 lůžky, má přes 1700 zaměstnanců a ročně přijme k hospitalizaci více než 19 tisíc lidí.