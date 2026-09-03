Česká aplikace hlídá pacienty po mrtvici. Riziko pozná podle několika otázek
Pacientům po mozkové mrtvici má nově pomáhat mobilní aplikace Spastic Prevent, na jejímž vývoji se podíleli lékaři z českobudějovické nemocnice. Pomocí jednoduchých otázek dokáže upozornit na riziko spasticity, tedy bolestivého svalového napětí, které se může objevit i několik měsíců po cévní mozkové příhodě. Aplikaci si už stáhlo zhruba 250 lidí.
Lékaři z českobudějovické nemocnice se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která má pomáhat lidem po mozkové mrtvici včas odhalit možné svalové komplikace.
Aplikace Spastic Prevent funguje od letošního března a podle nemocnice si ji zatím stáhlo přibližně 250 uživatelů.
Pomocí jednoduchých otázek a obrázků sleduje změny pohybu, bolest, svalové napětí nebo potíže při běžných činnostech. Pokud vyhodnotí zvýšené riziko spasticity, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví také výstup pro lékaře.
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Komplikace se může objevit až po měsících
Spasticita patří mezi možné následky cévní mozkové příhody. Projevovat se může omezením pohybu, zvýšeným svalovým napětím nebo bolestí a někdy se objeví až několik měsíců po prodělané mrtvici.
„Hlavní cíl aplikace je upozornit na to, že spasticita je následek mozkové příhody, se kterým se dá pracovat. A čím dříve s ním začneme pracovat, tím snadněji a lépe můžeme míru následků snížit,“ uvedl primář neurologického oddělení českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.
Nemocnice zatím nemá podrobnější informace o tom, kdo přesně aplikaci používá. Nemusí přitom jít pouze o pacienty z jižních Čech, ale i o uživatele z dalších krajů.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.