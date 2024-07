Moskevská radnice přejmenovala náměstí Evropy u Kyjevského nádraží v ruské metropoli na náměstí Eurasie. V dokumentu, zveřejněném na webu radnice, není uveden důvod pro přejmenování náměstí, které bylo otevřeno v roce 2002 v rámci společného projektu Ruska a Belgie.

„Je to první příklad zbavování se poevropštěných místních názvů (v ruském hlavním městě),” napsal server Važnyje istorii.

Přejmenování se odehrálo na pozadí prudkého ochlazení vztahů Ruska s evropskými státy po ruské invazi na Ukrajinu. Většinu zemí kontinentu ruská vláda zařadila na seznam vůči Moskvě nepřátelských států, připomněla stanice Radio Svoboda. Dodala, že úřady nezměnily názvy nedalekého Kyjevského nádraží a obchodního centra Jevropejskij.

Moskevské úřady už loni sejmuly ze stožárů vlajky 48 evropských zemí, které na místě vlály od otevření náměstí. Na náměstí je také fontána Únos Evropy, kterou vytvořil belgický umělec Olivier Strebelle. Odkazuje na starořeckou báji, podle které princeznu Evropu unesl antický bůh Zeus. Dílo Moskvě daroval Brusel.

V roce 2002 tehdejší starosta Jurij Lužkov při otevření náměstí hovořil o tom, že jde o "výsledek úsilí, které podniká náš prezident (Vladimir Putin) a my všichni, abychom byli společně s Evropou, společně s celým civilizovaným světem", připomněla BBC.

I v jiných ruských městech byla náměstí spjatá s Evropou, ale v posledních letech je úřady přejmenovaly: v Saratovu se z náměstí Rady Evropy stalo náměstí Hrdinů Donbasu a v Permu se náměstí Evropy změnilo v náměstí Tří století, poznamenal server RBK.

