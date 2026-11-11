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newstream.cz Politika BBC versus Trump. Žaloba pokračuje, prezident slaví „obrovské vítězství“

BBC versus Trump. Žaloba pokračuje, prezident slaví „obrovské vítězství“

Donald Trump
ČTK
ČTK, fry
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Donald Trump může pokračovat v žalobě na BBC kvůli sestříhanému projevu z 6. ledna 2021. Federální soudce na Floridě odmítl případ zamítnout, a otevřel tak cestu k pokračování sporu, v němž americký prezident požaduje od britské veřejnoprávní stanice odškodné deset miliard dolarů. BBC už dříve přiznala redakční chybu a omluvila se, právní odpovědnost ale odmítá.

Americký prezident Donald Trump uspěl v první fázi právního sporu s BBC. Federální soudce Jeffrey Kuntz na Floridě odmítl žalobu britské mediální společnosti zamítnout, takže případ může pokračovat. Trump požaduje deset miliard dolarů, tedy zhruba 218,6 miliardy korun, za údajnou pomluvu související s úpravou jeho projevu z 6. ledna 2021. Soudce podle agentury Reuters uvedl, že prezident důvěryhodně tvrdí, že BBC poškodila jeho pověst a věděla nebo měla vědět, že odvysílaný sestřih je zavádějící. Zatím ale nerozhodoval o tom, zda Trump tato tvrzení skutečně prokázal.

Trump označil rozhodnutí na své sociální síti Truth Social za „obrovské vítězství“. „Budeme nadále bojovat a porazíme všechny, kdo se snaží obelstít americký lid!“ napsal. BBC uvedla, že ji rozhodnutí překvapilo, respektuje ale autoritu soudu a nadále trvá na svém stanovisku.

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BBC se omluvila, miliardové odškodné odmítá

Jádrem sporu je dokumentární pořad Panorama z října 2024. BBC v něm spojila část Trumpova projevu, ve které vybídl své příznivce k pochodu na Kapitol, s výrokem proneseným téměř o hodinu později, v němž je vyzval, aby „bojovali jako o život“. Z výsledného sestřihu zároveň vypadla pasáž, v níž Trump vyzýval k pokojnému protestu. Podle prezidenta tak BBC vytvořila dojem, že své příznivce přímo vyzval k násilnému útoku na Kapitol.

Britská stanice už dříve uznala, že při editaci pochybila, a Trumpovi se omluvila za vytvoření mylného dojmu. Odmítla ale, že by existoval právní základ pro žalobu, stejně jako požadavek na finanční odškodnění. Kauza už měla dopady i uvnitř BBC: po kritice kvůli sestříhanému projevu rezignovali generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.

Spor se vrací k útoku na Kapitol

Trump svůj projev přednesl 6. ledna 2021 krátce předtím, než jeho příznivci zaútočili na Kapitol ve Washingtonu. Kongres se tehdy scházel, aby potvrdil vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách z listopadu 2020. Trump BBC kvůli dokumentu zažaloval loni v prosinci.

Rozhodnutí floridského soudce nyní znamená, že se BBC nepodařilo spor zastavit ještě před jeho dalším projednáváním. Neznamená však, že soud dal Trumpovi za pravdu v samotné otázce údajné pomluvy ani že mu přiznal požadované odškodnění.

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