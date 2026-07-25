Ministryně Mrázová dostala pokutu. V majetkovém přiznání zatajila půjčku od rodiny
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) porušila zákon o střetu zájmů, rozhodl mostecký magistrát. V majetkovém přiznání neuvedla půlmilionovou půjčku od rodiny, z níž financovala nákup pozemku v Bílině. Rozhodnutí zatím není pravomocné a výši uložené pokuty úřad nezveřejnil.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Podle mosteckého magistrátu uvedla ve svém majetkovém přiznání nepravdivé údaje, když v něm nezmínila půjčku od rodiny na nákup pozemku v Bílině na Teplicku. Na případ upozornily Seznam Zprávy.
Rozhodnutí zatím není pravomocné. Ministryně nechtěla sdělit, zda se proti němu odvolá, nebo pokutu zaplatí. Její výši magistrát nezveřejnil. Podle zákona může za podobný přestupek uložit sankci až 50 tisíc korun.
Půl milionu od rodiny v přiznání chybělo
Mrázová se k financování nákupu parcely vyjadřovala na květnové tiskové konferenci. Na dotaz novinářů tehdy uvedla, že jí rodina na pořízení pozemku půjčila půl milionu korun.
Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.
Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené
Názory
Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.
V majetkovém přiznání za rok 2024 však žádnou takovou půjčku neuvedla. Na nesrovnalost následně upozornilo ministerstvo spravedlnosti, které kvůli ní podalo podnět k zahájení řízení. Případ dostal na starosti Magistrát města Most.
Úřad jednání ministryně vyhodnotil jako přestupek spáchaný z nedbalosti.
„V tomto oznámení neuvedla půjčku, kterou v daném období obdržela. Dopustila se přestupku tím, že v oznámení podle zákona o střetu zájmů uvedla nepravdivé údaje,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Mrázová přitom v průběžném majetkovém přiznání uvedla, že v roce 2024 neměla žádné peněžité příjmy ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce, které by v souhrnu přesáhly 100 tisíc korun. Právě tento limit je rozhodný pro oznamovací povinnost podle zákona o střetu zájmů.
Rozhodnutí může být pravomocné do tří týdnů
„Do nabytí právní moci rozhodnutí nebudeme sdělovat bližší informace ke stále probíhajícímu řízení. Pokud obviněná podá odvolání, může se vše změnit, proto není vhodné zveřejňovat bližší údaje,“ uvedla Vydrová.
Pokud Mrázová odvolání nepodá, mohlo by podle mluvčí rozhodnutí nabýt právní moci do tří týdnů.
Pozemek vyvolal pochybnosti už dříve
Nejde o první kontroverzi spojenou s ministryniným majetkem v Bílině, kde Mrázová dříve působila jako starostka. Před začátkem letních prázdnin čelila kritice kvůli údajným nepovoleným stavbám na svém pozemku.
Případ vzbudil pozornost také proto, že právě Mrázová jako ministryně pro místní rozvoj předložila návrh zákona, který má zjednodušit dodatečné povolování nelegálních staveb. Kritici proto upozorňovali na možný střet mezi její osobní situací a legislativou připravovanou ministerstvem.
Kauza ministryně Zuzany Mrázové dala Pirátům přesně to, co politicky potřebovali. Jasný terč, morálně vděčné téma a šanci znovu se postavit do role neúnavných čističů veřejného života. Jenže mezi kontrolou veřejného majetku a politickou šmírovačkou je velmi tenká hranice.
Piráti objevili Lex Mrázová. Bytovou krizi tím ale těžko vyřeší
Názory
Kauza ministryně Zuzany Mrázové dala Pirátům přesně to, co politicky potřebovali. Jasný terč, morálně vděčné téma a šanci znovu se postavit do role neúnavných čističů veřejného života. Jenže mezi kontrolou veřejného majetku a politickou šmírovačkou je velmi tenká hranice.
Ministryně musela vysvětlovat rovněž dlouhodobé užívání obecního bytu v Bílině. Podle Seznam Zpráv bydlela od roku 2009 v bytě na bílinském náměstí o rozloze přibližně 130 metrů čtverečních. Ještě v roce 2024 za něj měla platit měsíční nájem zhruba 4500 korun.
Mrázová kritiku odmítla. Tvrdila, že v době přidělení bytu splňovala všechny podmínky stanovené městem.
Babiš se ministryně zastal
Opozice kvůli souběhu několika kauz vyzvala Mrázovou k rezignaci. Premiér Andrej Babiš (ANO) se jí však zastal. Prohlásil, že ministryně podle něj nikdy neporušila zákony, právní normy ani pravidla města Bíliny a svou veřejnou funkci nezneužila ve vlastní prospěch.
Rozhodnutí mosteckého magistrátu toto premiérovo tvrzení zpochybňuje. Úřad totiž jednání ministryně označil za porušení zákona o střetu zájmů, byť spáchané z nedbalosti. Konečný výsledek případu bude záviset na tom, zda se Mrázová odvolá a jak případné odvolací řízení dopadne.