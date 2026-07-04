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newstream.cz Politika Miliony lidí, černé vlajky a volání po pomstě. Írán zahájil šestidenní pohřeb Chameneího

Miliony lidí, černé vlajky a volání po pomstě. Írán zahájil šestidenní pohřeb Chameneího

Miliony lidí, černé vlajky a volání po pomstě. Írán pohřbívá Chameneího
ČTK
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V Teheránu začalo veřejné rozloučení s Alím Chameneím, zabitým při americko-izraelských útocích. Íránské úřady očekávají milionové davy a z pohřbu chtějí udělat demonstraci vzdoru vůči USA a Izraeli.

V Teheránu v sobotu oficiálně začalo veřejné rozloučení s bývalým íránským duchovním vůdcem Alím Chameneím. Ajatolláha zabily 28. února americko-izraelské útoky na Teherán. O začátku pietních akcí informovala v 6:00 místního času, tedy ve 4:30 středoevropského letního času, íránská státní televize. Rozloučení je součástí šestidenních obřadů, které vyvrcholí pohřbem.

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Účast milionů

Íránské úřady očekávají, že se ceremonií zúčastní až 20 milionů lidí. Brány teheránské mešity Mosallá, kde je tělo Chameneího vystaveno, se otevřely už ráno. Podle agentury AFP k místu proudily tisíce truchlících. Hojná účast má být podle íránských představitelů zároveň odpovědí na jeho smrt.

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Mnozí lidé dorazili už za úsvitu, většinou oblečení v černém. Někteří mávali červenými šíitskými vlajkami s nápisem „Mučedník“. Podle novináře AFP část účastníků skandovala „Pomsta!“ a také „Smrt Americe, smrt Izraeli!“, tedy heslo často používané na oficiálních shromážděních v Íránu.

Už v pátek se v mešitě konal pietní ceremoniál za účasti íránských představitelů a zahraničních hostů. Veřejnost bude mít možnost se s bývalým duchovním vůdcem rozloučit do pondělí.

Rakev byla do chrámového komplexu převezena v pátek. Je zahalena do íránské vlajky a položeny jsou na ní černý turban a bíločerný šátek kúfíja. Černý turban nosí duchovní, kteří svůj původ odvozují od proroka Mohameda. Kúfíja je v tomto kontextu symbolem íránské revoluční ideologie a solidarity s Palestinci.

Státní pohřeb Chameneího se musel kvůli válce s USA a Izraelem odložit o několik měsíců, přestože muslimská tradice obvykle počítá s rychlým pohřbením zemřelého. Chameneí byl v letech 1981 až 1989 íránským prezidentem a poté téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem země.

V příštím týdnu bude rakev s jeho tělem převezena do významných šíitských poutních měst. Nejprve do íránského Komu, poté do iráckého Nadžafu a Karbalá. Bývalý duchovní vůdce má být 9. července pohřben v íránském Mašhadu, kde se narodil.

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