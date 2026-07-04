Miliony lidí, černé vlajky a volání po pomstě. Írán zahájil šestidenní pohřeb Chameneího
V Teheránu začalo veřejné rozloučení s Alím Chameneím, zabitým při americko-izraelských útocích. Íránské úřady očekávají milionové davy a z pohřbu chtějí udělat demonstraci vzdoru vůči USA a Izraeli.
V Teheránu v sobotu oficiálně začalo veřejné rozloučení s bývalým íránským duchovním vůdcem Alím Chameneím. Ajatolláha zabily 28. února americko-izraelské útoky na Teherán. O začátku pietních akcí informovala v 6:00 místního času, tedy ve 4:30 středoevropského letního času, íránská státní televize. Rozloučení je součástí šestidenních obřadů, které vyvrcholí pohřbem.
Účast milionů
Íránské úřady očekávají, že se ceremonií zúčastní až 20 milionů lidí. Brány teheránské mešity Mosallá, kde je tělo Chameneího vystaveno, se otevřely už ráno. Podle agentury AFP k místu proudily tisíce truchlících. Hojná účast má být podle íránských představitelů zároveň odpovědí na jeho smrt.
Írán znovu přitvrzuje v otázce Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších námořních tras pro světový obchod s ropou a plynem. Ministr zahraničí Abbás Arakčí v Bagdádu prohlásil, že odpovědnost za úžinu nese výhradně Teherán, a varoval před jakýmkoli vnějším zasahováním. Spor tak dál komplikuje naplňování předběžné dohody mezi Íránem a Spojenými státy.
Írán si nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem. Varuje před vměšováním
Politika
Írán znovu přitvrzuje v otázce Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších námořních tras pro světový obchod s ropou a plynem. Ministr zahraničí Abbás Arakčí v Bagdádu prohlásil, že odpovědnost za úžinu nese výhradně Teherán, a varoval před jakýmkoli vnějším zasahováním. Spor tak dál komplikuje naplňování předběžné dohody mezi Íránem a Spojenými státy.
Mnozí lidé dorazili už za úsvitu, většinou oblečení v černém. Někteří mávali červenými šíitskými vlajkami s nápisem „Mučedník“. Podle novináře AFP část účastníků skandovala „Pomsta!“ a také „Smrt Americe, smrt Izraeli!“, tedy heslo často používané na oficiálních shromážděních v Íránu.
Už v pátek se v mešitě konal pietní ceremoniál za účasti íránských představitelů a zahraničních hostů. Veřejnost bude mít možnost se s bývalým duchovním vůdcem rozloučit do pondělí.
Rakev byla do chrámového komplexu převezena v pátek. Je zahalena do íránské vlajky a položeny jsou na ní černý turban a bíločerný šátek kúfíja. Černý turban nosí duchovní, kteří svůj původ odvozují od proroka Mohameda. Kúfíja je v tomto kontextu symbolem íránské revoluční ideologie a solidarity s Palestinci.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Státní pohřeb Chameneího se musel kvůli válce s USA a Izraelem odložit o několik měsíců, přestože muslimská tradice obvykle počítá s rychlým pohřbením zemřelého. Chameneí byl v letech 1981 až 1989 íránským prezidentem a poté téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem země.
V příštím týdnu bude rakev s jeho tělem převezena do významných šíitských poutních měst. Nejprve do íránského Komu, poté do iráckého Nadžafu a Karbalá. Bývalý duchovní vůdce má být 9. července pohřben v íránském Mašhadu, kde se narodil.